2025全美房市10大熱點 專家：購屋者擁3利多

麻州波士頓。圖：pixabay

最新報告指出，今年最被看好的房市熱點是波士頓地區以及堪薩斯市(Kansas City)等地區。隨著房貸利率 趨於穩定以及就業 收入穩定，更多民眾將更有能力完成購屋夢想。

紐約郵報(NY Post)報導，全國房地產商協會(National Association of Realtors，NAR)去年底公布2025年值得關注的前十大房市熱點。「明年購屋者將會有更多成功機會，」NAR經濟學家袁勞倫(Lawrence Yun，譯音)表示，「最糟糕的房價 負擔問題已經過去。隨著房屋供給增加、房貸利率穩定，加上就業與收入持續成長，更多美國人將能實現擁有自宅的目標。」

NAR預測，為了抑制通膨而在過去數年維持高水位的房貸利率，到了2025年將穩定維持在6%左右，在如此利率水準之下，更多買家將進入或重返市場，預計明年現有房屋銷售量可達450萬戶。該協會也預期，2025年的房價仍會持續上漲，但幅度將低於以往，漲幅約為2%，使得現有房屋的中位數價格來到41萬700元。

2025年「最值得關注」地區名單首先是麻州—新罕布夏州的「波士頓—劍橋—牛頓」都會區。僅就波士頓地區而言，早已以高房價聞名。根據Zillow資料，該區域平均房價約70萬元。NAR預估，2025年房貸利率趨穩將有利於當地房市發展，尤其在利率穩定時，屋主更有可能出售房產。

NAR分析了各地在10項經濟、人口與住房條件相較於全國水準的表現，其中包括被高利率「套牢」而不願出售房屋的屋主比例(locked-in homeowners)、就業成長、平均房貸利率、能負擔購屋的千禧世代租屋族比例及跨州購屋者的比例等。

接下來則是位於南北卡的「夏洛特—康科德—蓋斯托尼亞」(Charlotte-Concord-Gastonia)地區。過去5年，兩州就業成長率10%，也吸引全美各地居民前往該區，原因包括就業機會以及當地宜人的氣候。僅在夏洛特市就有43%的物件開價低於32萬4000元。

位於夏洛特地區不遠的南卡羅來納州「格林維爾-安德森」(Greenville-Anderson)地區，其中格林維爾是一座充滿魅力的城市，市中心充滿活力且適合步行，還可輕鬆前往健行與自行車道從事戶外活動。該市平均房價約30萬7315元，與去年同期相比上漲近3%，房屋通常在刊登後僅17天就能售出。

至於堪薩斯市(Kansas City)，其優勢包括房價較易負擔和擁有具競爭力的融資條件。當地平均房價約為23萬4000元，使得該都會區內三分之一的千禧世代也能夠購房，而價格比去年同期成長了3%。此外，該市在去年10月有近半的房屋交易價都低於最初開價。