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迎接2025年 6步驟實現財務目標

編譯周靜芝 / 即時報導
Image by pasita wanseng from Pixabay
Image by pasita wanseng from Pixabay

雖然高收益儲蓄帳戶的利率可能超過通貨膨脹率，但單靠每月的利息收入不會讓人致富。雅虎財經網站撰稿人布洛克（Catherine Brock）指出，若希望創造更富裕的未來，在儲蓄之外，加入投資計畫才是王道。2025年伊始，不妨依循以下6個步驟，來建立可持續、能獲利的長期投資習慣，有助實現財務目標。

步驟1：確認準備就緒

投資涉及財務損失風險，還會消耗現金，而將這些錢用於其他用途或許更好，例如支付帳單或償還債務。布洛克表示，明智的做法是在投資股票或房地產前，先整理好財務狀況；而需先面對的兩個重要課題是，償還高利息債務與建立現金儲蓄。

布洛克說，現金儲蓄的功能就像是投資的保險單，有足夠的現金，便不需動用投資帳戶來支付意外支出，可讓投資充分發揮增值潛力。

步驟2：先投資稅務優惠帳戶

在進行其他投資前，先充分利用享有稅務優惠的退休帳戶，例如401(k)或IRA 的稅務優惠，可加速財富增長。

布洛克提醒，相較於401(k)，IRA有更多樣化的投資選擇，但供款限額也較低；此外，羅斯IRA供款受收入門檻限制，如果收入較高，可能不符合資格。

步驟3：決定是否需要專業協助

布洛克說，可以獨立或在理財顧問的協助下進行投資；如果決定尋求協助，可選擇機器人理財顧問或提供全方位服務的財務顧問。機器人顧問的成本較低，但投資方案可能無法滿足個別需求；投資顧問的收費較高，有些會賺取交易佣金，有些則會依據資金規模收取年費。

步驟4：選擇投資項目

如果決定自己操盤，下一步就是建立符合目標、時間表與風險承受能力的投資策略。布洛克表示，許多投資人會以戰術型資產配置（target asset allocation），在投資組合納入各種資產類型，應對市場變化。五種常見的資產類型為：股票、債券、貴金屬、加密貨幣與不動產。

步驟5：設定預算

可透過定期投資來擴大成果，而設定預算有助實現此一目標。布洛克表示，在不影響日常開銷的情況下，選擇一個每月可注入投資帳戶的金額。她說，若正在盡力儲蓄退休存款，可從每月50元的小額開始，當建立起投資技巧與信心後，再提高金額。

此外，也可透過自動轉帳將資金存入投資帳戶，布洛克說，可能的話，讓交易也自動化，可以減少決策時的情緒，並將投資變成一種習慣。

步驟6：定期檢視投資組合

即使投資組合很簡單，也需要定期檢視。布洛克表示，每年需要考慮的包括評估結果、驗證策略以及重新平衡。

例如，如持有標準普爾500指數基金，須確認其表現與其他標準普爾500基金相同；檢視目標分配與投資組合的整體表現，考慮是否需要調整以降低波動性或提高增值潛力。

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