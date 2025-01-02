理財顧問：百萬富翁客戶都有4個習慣

示意圖。Image by Steve Buissinne from Pixabay

「商業內幕」(Business Insider)撰稿人恩傑諾特(Anna N’Jie-Knote)指出，從事財富管理工作的人注意到，許多客戶都有些相同之處，包括如何消磨時間、優先考慮的東西，以及會避免的東西。

無論背景或年齡，恩傑諾特說他的百萬富翁客戶，都有4個會幫助他們累積和維持著財富的習慣。

1. 長期關注自身財務狀況

人們很容易陷入日常市場波動和金融誘惑，且財經媒體則是個提倡短期關注的喧鬧場所，無論是季度收益、最新技術圖表預測還是聯準會主席的評論等。

雖然其中一些，的確可能會對市場或個人投資 者的投資組合產生有意義的系統性影響，但大多數百萬富翁都知道要去忽略短期雜音。這可以防止他們在衝動下犯出錯誤，從長遠來看，這些錯誤可能會讓他們損失數千或數百萬美元。

2. 制定並按照計劃進行儲蓄 與投資

累積財富比較無趣的方面，就是儲蓄、投資和還清債務；儘管這些事很無聊，但還是實現財務富裕的最可靠方法。

恩傑諾特發現，他的成功客戶會決定他們的目標，以及需要儲蓄和投資多少才能在期望的時間內達成目標，然後圍繞著這目標來建立他們的生活方式。

3. 無論市場好壞都會自動進行投資

百萬富翁的財富秘密之一，就是他們會忽視暫時性的市場波動，且無論市場好壞都會繼續致力於投資。他們會決定每月或每季所需達成的儲蓄和投資的金額，然後在投資帳戶中設定自動銀行轉帳和購買計劃，來執行他們的投資計劃。

透過自動化轉帳交易，他們可以將投資決策與當下的情緒分開。這樣吸引因為「想看看市場什麼情況」而讓他們想去停止轉帳的誘惑就會減少。他們一開始就做出決定，並透過深思熟慮的計劃來執行該決定。

4. 對市場波動無動於衷

巴菲特(Warren Buffett)在1990年的一封股東信中，對波克夏 哈瑟威(Berkshire Hathaway)投資風格表示：「幾乎懶惰的昏睡狀態，但仍是我們投資風格的基石。」

我們都知道短期股票投資市場存在風險，但以長期來說，股票的表現則優於多數其他資產類別。

恩傑諾特的多數百萬富翁客戶都很清楚，並專注於他們個人金錢應為他們做什麼這方面，且他們知道自己是根據計劃在投資。這意味著雖然他們可能感到擔憂，但卻不會驚慌，也不會因此作出阻礙長期投資組合成長的改變。