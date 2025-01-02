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理財顧問：百萬富翁客戶都有4個習慣

編譯尤寶琪／即時報導
示意圖。Image by Steve Buissinne from Pixabay
示意圖。Image by Steve Buissinne from Pixabay

「商業內幕」(Business Insider)撰稿人恩傑諾特(Anna N’Jie-Knote)指出，從事財富管理工作的人注意到，許多客戶都有些相同之處，包括如何消磨時間、優先考慮的東西，以及會避免的東西。

無論背景或年齡，恩傑諾特說他的百萬富翁客戶，都有4個會幫助他們累積和維持著財富的習慣。

1. 長期關注自身財務狀況

人們很容易陷入日常市場波動和金融誘惑，且財經媒體則是個提倡短期關注的喧鬧場所，無論是季度收益、最新技術圖表預測還是聯準會主席的評論等。

雖然其中一些，的確可能會對市場或個人投資者的投資組合產生有意義的系統性影響，但大多數百萬富翁都知道要去忽略短期雜音。這可以防止他們在衝動下犯出錯誤，從長遠來看，這些錯誤可能會讓他們損失數千或數百萬美元。

2. 制定並按照計劃進行儲蓄與投資

累積財富比較無趣的方面，就是儲蓄、投資和還清債務；儘管這些事很無聊，但還是實現財務富裕的最可靠方法。

恩傑諾特發現，他的成功客戶會決定他們的目標，以及需要儲蓄和投資多少才能在期望的時間內達成目標，然後圍繞著這目標來建立他們的生活方式。

3. 無論市場好壞都會自動進行投資

百萬富翁的財富秘密之一，就是他們會忽視暫時性的市場波動，且無論市場好壞都會繼續致力於投資。他們會決定每月或每季所需達成的儲蓄和投資的金額，然後在投資帳戶中設定自動銀行轉帳和購買計劃，來執行他們的投資計劃。

透過自動化轉帳交易，他們可以將投資決策與當下的情緒分開。這樣吸引因為「想看看市場什麼情況」而讓他們想去停止轉帳的誘惑就會減少。他們一開始就做出決定，並透過深思熟慮的計劃來執行該決定。

4. 對市場波動無動於衷

巴菲特(Warren Buffett)在1990年的一封股東信中，對波克夏哈瑟威(Berkshire Hathaway)投資風格表示：「幾乎懶惰的昏睡狀態，但仍是我們投資風格的基石。」

我們都知道短期股票投資市場存在風險，但以長期來說，股票的表現則優於多數其他資產類別。

恩傑諾特的多數百萬富翁客戶都很清楚，並專注於他們個人金錢應為他們做什麼這方面，且他們知道自己是根據計劃在投資。這意味著雖然他們可能感到擔憂，但卻不會驚慌，也不會因此作出阻礙長期投資組合成長的改變。

投資 儲蓄 波克夏

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