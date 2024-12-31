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不被AI打敗的職場競爭力 億萬富豪點出5要訣

編譯周靜芝 / 即時報導
印度億萬富豪尼勒卡尼（Nandan Nilekani）。路透
印度億萬富豪尼勒卡尼（Nandan Nilekani）。路透

在現今瞬息萬變的工作環境中，如何取得不敗的地位，是許多職場工作者關心的話題。對印度億萬富豪尼勒卡尼（Nandan Nilekani）來說，答案其實比想像的簡單。

財經媒體CNBC報導，尼勒卡尼於1981年與人共同創立資訊科技與諮詢公司 Infosys，並在2002至2007年擔任執行長，隨後於2009年創立全球最大的生物辨識系統Aadhaar。尼勒卡尼在科技領域的傑出表現，讓他躋身億萬富翁，根據富比世資料，目前他的身價為36億美元。

科技與人工智慧的發展，改變了工作流程，讓許多上班族對未來工作前景產生焦慮，尼勒卡尼表示，人們應專注於建立人工智慧（AI）無法複製的「軟實力」。

他在領英（LinkedIn）最新發行的周報The Path中，對該公司執行長羅斯蘭斯基（Ryan Roslansky）表示，保持好奇心、與外界連結，以及關注當前重大議題很重要；他說，每天早上起床，他都想學習新事物，並保持開放心態。

這三個原則驅動了尼勒卡尼的職業生涯。現年69歲的他，於60年代與70 年代初在印度長大；他說，印度的父母嚴格限定孩子選擇的職業：要不當醫生，要不當工程師。

尼勒卡尼選擇了後者，但上的是父親不認可的大學，且選擇了電機而非化學工程，讓父親再度感到失望。1978年，他從孟買印度科技學院畢業，不久後便迷上迷你電腦這個新科技。

尼勒卡尼在印度企業家穆棣（N.R. Narayana Murthy）的科技公司找到一份工作，後來受邀共同創立Infosys，他現任該公司非執行董事長。

尼勒卡尼將自己的成功主要歸因於對資訊的渴求，以及學習新事物帶給他的快樂；他堅稱是好奇心讓他成功，而非熱中於經營企業。

他告訴羅斯蘭斯基，自己是個意外的創業者，他並不是為了成為企業家而開始他的人生，但一旦投入其中，便意識到這就是他的使命。

保有好奇心 不進則退

同為億萬富翁的庫班（Mark Cuban）與亞馬遜前執行長賈西（Andy Jassy）等成功人士都曾表示，好學是極為珍貴的軟實力。

庫班日前表示，他可以假裝自己能預測AI的走向以及對就業市場的影響，但那是在撒謊，他完全不知道；但他會持續關注，保持敏捷、好奇，且隨時應變。

對於賈西來說，保持與新技能和周遭世界與時俱進，對職業生涯的成功至關重要。他在亞馬遜於2024年7月的一段影片中表示，不這樣做的人，必定停滯不前。

根據皮尤研究中心的資料顯示，在2022年，19%美國專業人士所從事的工作最容易受到AI的影響，其中最重要的任務可能會由AI協助或取代。當這個數字可能隨著科技創新而上揚時，尼勒卡尼相信軟實力將是人們邁向成功的捷徑。

他說，未來只有人類才能做的事，才永遠不會被AI取代；重要的是，能有同理與同情心、連結過往人生經驗、保持好奇心、與外界連結，以及關注當前重大議題。

印度 AI 亞馬遜

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