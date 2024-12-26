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401(k)與IRA結合運用 金融大師點明好處與陷阱

編譯尤寶琪／即時報導
富達投資最新統計顯示，第三季的「401(k)百萬富翁」帳戶數量增加了9.5%，所有儲蓄5年、10年或15年的帳戶平均餘額，在本季度皆有所增加。(圖／123RF)
富達投資最新統計顯示，第三季的「401(k)百萬富翁」帳戶數量增加了9.5%，所有儲蓄5年、10年或15年的帳戶平均餘額，在本季度皆有所增加。(圖／123RF)

理財專家拉姆齊(Dave Ramsey)針對401(K)和羅斯個人退休儲蓄帳戶(Roth Individual Retirement Account，Roth IRA)退休計劃的好處和陷阱，向美國人提出了一些直言不諱的退休建議。

這位理財專家一篇部落格文章中解釋，指出為何這兩個計劃都是為退休累積財富的好方法，但應該要在投資前好好瞭解兩者間的差異，以及它們能如何相互輔助。

拉姆齊表示401(K)是由勞工雇主申請設立後，僱員可選擇每月提撥一定的數額至其退休帳戶，通常還會涉及雇主的支持配比方案(Match)；而且，存入退休帳戶的所得可遞延納稅(tax-deferred)，這表你在退休開始提領退休金之前，無需繳稅。

另一方面，個人退休儲蓄帳戶則是你可以自行開設的帳戶，每年可為退休儲蓄一定的稅後金額。

理財節目「拉姆齊秀」(The Ramsey Show)主持人說：「當羅斯這個詞出現時，應該要馬上引起你的關注，因為羅斯IRA可以讓你的儲蓄在免稅的情況下增長。」而且，羅斯IRA不受「第三方管理員決定你可以投資哪些基金」的限制，這代表著你能有上千種共同基金可以選擇。

此外，羅斯IRA與你的雇主沒有任何關係，無需再換工作時進行轉移；羅斯IRA也沒有所謂的強制最低提款(Required Minimum Distribution，RMD)，可讓更多的錢在更長的時間內不斷成長。

不過，收入超過門檻者，將有可能無法申請羅斯IRA帳戶；此外，自首次存款入羅斯IRA後不到五年就提取資金的話，將面臨處罰，在59歲半之前就提領資金，也將會面臨處罰。

在2024年，羅斯IRA最高投資金額為7000元，如果你年過50歲則可投資至8000元，401(k)的供款限額則是2萬3000元；「所以，401(k)加上羅斯IRA才是最好的方法，」拉姆齊補充。

401(k)的主要優點，是較高的供款限額，且是用稅前收入來進行投資，還能幫助降低你的所得稅單；「401(k)最大的好處，就是你的雇主能支持配比方案，投資一樣的金額到你的戶頭內，」他解釋。

但拉姆齊警告，401(k)的共同基金選項較少，且一但到達一定年齡就得開始提取資金，否則將會受罰；此外，雖然你現在不用為401(k)內的收入繳稅，但退休後來是得把稅繳清。

所以，這位金融大師大力倡導同時投資這兩個退休帳戶，以便從兩者中獲益。

退休金 投資 401(k)

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