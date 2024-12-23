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房產專家預測：這5類房屋明年底前將暴跌

人人都有買房夢...巴菲特示警 富人也得留意1事

房產專家預測：這5類房屋明年底前將暴跌

編譯廖振堯／即時報導
公寓。示意圖。Image by F. Muhammad from Pixabay
公寓。示意圖。Image by F. Muhammad from Pixabay

利率房價整體來說依然處在高位，但是未來12到18個月內某些類型的房屋可能會大幅流失價值，個人理財網站GOBankingRates便列出5種在2025年底前可能暴跌的房產類型。

康斗(Condos)和城市公寓(Urban Apartment)

公寓曾經很受歡迎，尤其受退休人士、購置度假落腳處但不想花太多心力維護的人青睞。德州房地產專家強森(Danny Johnson)卻認為許多地方的公寓可能在明年失去價值，主要是由於某些市場中這種類型的住房供過於求。房地產經紀人卡波佐洛(Alex Capozzolo)則說，位於城市地區的公寓也可能會暴跌，主要因為越來越多的人遠端工作，空屋率更高和需求較低導致供過於求。

老舊郊區房屋

隨著新建築越蓋越多，所有舊社區中看到的傳統木造房屋也可能會失去價值，尤其是「年事已高」的房屋。Rent To Own Labs執行長歐非斯(Martin Orefice)指出，建商不斷建造、永遠都有新供應的就是郊區和遠郊的大房，因為這種類型的全新房屋非常昂貴，是如此地有利可圖；然而對屋主來說，屋齡10年至30年的郊區房屋就很難維持其價值了。

一些豪華房產

豪宅是指價格約為當地房價中位數兩到三倍的房產。這些房屋目前需求量大，卻也導致某些房屋市場供應過剩，再加上房貸利率高，總體上有能力買得起此類房屋的買家越來越少，卡波佐洛相信也會看到價格下滑。「由於富人通常是為了投資或第二住所而買豪宅，因此經濟或金融市場的任何波動都會大幅影響他們的購買力。」

失業率高地區的房產

房地產專家比提(Brandon Beatty)表示，就業市場的不確定性、許多家庭面臨財務不穩定，將進一步加劇房地產市場的下滑，這對於試圖尋找平價房屋的買家，和想要從賣房獲得最大收益的屋主來說最棘手。

度假屋或第二住所

據聖路易斯聯邦準備銀行(Federal Reserve Bank of St. Louis)，房屋平均賣價約50萬元出頭，若是在農村或人口稀少的地區有機會找到更便宜的房子，但即便如此大多數人還是買不起第二個住所或度假屋，因此卡波佐洛認為這類房屋在未來幾年也會貶值。

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