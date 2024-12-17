計畫退休前 先評估好這3件事

示意圖。Image by Steve Buissinne from Pixabay

無論是即將退休 、或者職業生涯還有好幾十年，每年年底都是仔細審視退休計劃的絕佳時機，退休計畫有些具體內容與當事人所處的人生階段息息相關。

面對退休規劃，再過一年就要退休的人與才剛踏入職場的社會新鮮人必然有不同優先考量；不過，異中有同，無論職場資歷深淺、年紀大小，退休規劃有通則，幾乎人人都可做以下三件事，為未來做好萬全準備。

第一件事：查看並推估社安金 福利

如果已經工作並繳納社安稅(Social Security taxes)至少 10 年，應有資格享受聯邦政府的社安金退休福利；符合資格者可隨時上網查看預社安金金額，即使年紀輕、距離退休還有好幾十年，一樣可以查看。

要注意的是，假如領取社安金之前還要工作很多年，退休後實領社安金的金額可能會發生變化，即便如此，提前查看可至少了解大致的概況，有助於規劃存款或其他理財。

第二件事：看看是否可盡量增加 401(k) 或個人退休儲蓄 帳戶(IRA)存款金額

有些人要負擔家計，領了工資幾乎沒有太多錢可存入退休帳戶，所以並非人人都有辦法將退休帳戶存入款拉到最高額，假如需要備應急金或者必須先償還高利債務，拉大退休帳戶存入款金額反而不利；不過，專家說，只要手頭有一些錢暫時不用，就盡可能存入退休帳戶。

第三件事：仔細審視退休目標

接近退休年齡的人審視退休目標大有幫助，即使還年輕，也應提早計算退休儲蓄目標並思考要在幾歲的時候退休。對年輕人來說，眼前還不需要弄清楚所有細節，但每年大致審視些目標，有助於時時根據需要調整計劃。

每年採取一小步、定期查看退休計劃的進度，將更容易成功達到長期財務目標。