防範簽帳卡詐騙 養成這些習慣可減少損失

示意圖。Image by PublicDomainPictures from Pixabay

在2024年，簽帳卡(debit cards)已成為普遍的付款工具，幾乎與信用卡 (credit card)一樣流行，不過，與刷用信用卡、或者採取其他付款方式相比，簽帳卡欠缺足夠的防詐騙保護，必須靠自己提高警覺、養成良好使用習慣才能減少損失。

未經持卡人本身許可而刷用簽帳卡稱為「簽帳卡詐欺 」(debit card fraud)，一旦發生這種情況、持卡人沒有立即發現異狀並及時處理，銀行帳戶很可能被掏空。

所幸目前有聯邦法規 Federal Regulation E，可在持卡人遇到簽帳卡詐欺時不致於損失帳戶裡所有資金。持卡人可能損失的金額與發現詐欺、以及採取通報的速度息息相關；發現異狀並通知發卡機構的速度越快，對於未經授權花費所承擔的責任越少。

銀行所提供的簽帳卡詐欺保護措施極為有限。儘管美國銀行(Bank of America)、大通銀行(Chase)、公民銀行(Citizens Bank)、匯豐 銀行(HSBC)和海軍聯邦信用合作社(Navy Federal Credit Union)等各主要金融機構推銷簽帳卡帳戶時宣傳「零責任」(zero liability)政策，但事實上，並不提供超出聯邦法規Federal Regulation E保護範圍的保障。

到頭來，減少簽帳卡詐欺損失還是要靠自己。

一旦發現有人盜用簽帳卡、或認為有人打算這麼做，務必採取行動儘快提報，拖越久、損失越大。

應採取的行動包括致電發卡機構或登入其手機銀行應用程式提報、取消舊卡並更換新卡、聯絡三大信評機構Experian、Equifax或者TransUnion免費設定詐騙警報、透過 IdentityTheft.gov 向美國聯邦貿易委員會(FTC) 提交報告並進一步根據建議採取必要步驟、查看銀行對帳單並聯繫每個盜刷消費的店家要求取消交易。

避免簽帳卡詐欺的根本之道是預防被人盜刷，這一點必須靠平日養成良好習慣。

良好習慣包括：

1.觸控卡片而不是刷卡

2.千萬不要用看起來損壞的自動提款機(ATM)或讀卡機

3.將簽帳卡存放在安全地方

4.心裡牢記簽帳卡密碼 (PIN) 而不要寫下或與他人分享

5.刷卡輸入密碼時蓋住鍵盤

6.避免在光線不足處使用遠距自動提款機或刷卡機

7.針對異常交易設定警報

8.千萬不要將簽帳卡資訊提供給來電者

最後，專家提醒定期查看銀行對帳單以便及時發現異常交易，過了幾個工作天才提報詐欺，最終可能損失高達 500 元。