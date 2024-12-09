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投資定存或共同基金？專家曝一考量關鍵

編譯周芳苑／即時報導
示意圖。Image by Steve Buissinne from Pixabay
示意圖。Image by Steve Buissinne from Pixabay

提到退休儲蓄，越是接近退休年齡，人們越會選擇把錢放在風險較低的定存(CD)或者共同基金(mutual fund)；至於在兩者之間該如何選擇與分配？專家說，要根據每個人的儲蓄時間表、以及風險承受能力而定，如果短期內就要用錢，最好選擇定存，如果要長期投資，選擇共同基金可賺得多。

比起直接買個別股票，共同基金和定存的風險相對低，不過，兩者仍有區別。

針對費用，共同基金服務費高於定存。定存不必付服務費，基本上是零成本，唯一可能衍生的費用是未到期提前提領而繳罰款，只要到期前不動用就不會有成本；共同基金則大不同，牽涉到操作費用(通常依基金固定比率計)和佣金。

針對流動性，共同基金比定存更具流動性。如前所述，定存必須在約定到期日屆滿時才能提領，否則要繳罰款，而且提前領會減少利息；共同基金則沒有提領限制，隨時可售出，如果存放在應稅經紀帳戶裡，出售共同基金後便可領出資金，完全不必繳罰款。

兩者的風險也略有不同。共同基金與股票連動，仍有市場行情變化的風險，如果基金表現不佳，還是有可能虧損；至於定存，帳面上的本金餘額不會縮水，但是，隨著年年通貨膨脹，放在帳戶裡動也不動的定存實質價值會相對貶值，定存利率通常比不上通貨膨脹率，因此，實質價值會減少。

那麼，究竟該選擇定存還是共同基金？

專家建議根據每個人的理財時間表和風險承擔能力做出選擇。一般而言，馬上就要用到錢，適合定存，一段時間以後才需要用錢，適合共同基金。

假如確定不動用資金的時間只有五年或更短，選擇定存較妥當；好比正在為買房子存頭期款、或者計劃幾年內退休，短時間之內就要用錢，無法承受損失，風險低很重要，定存 可賺取固定利息、資金成長可預測。

相對的，如果短期內不用錢而可長期儲蓄，共同基金是上選。

好比說目前才20幾歲或30幾歲，共同基金比定存更適合；主要是因為，暫時用不到錢，可承擔更大風險以獲得更高潛在回報。基金與股票連動，股票市場報酬率往往高於定存利率，因此，如果是長期投資，值得放手買共同基金。

儲蓄 退休 投資

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