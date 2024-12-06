「迴力鏢」世代回家啃老 父母如何保住老本

示意圖。Image by Nattanan Kanchanaprat from Pixabay

高中或大學畢業並獨立生活的子女再度搬回家「啃老」，或許會為父母的退休 生活帶來困擾。

華爾街日報（Wall Street Journal）報導，這種現象逐漸增多，據非營利組織Thrivent今年一項對「迴力鏢世代」（Boomerang Kids）的調查，46%的父母曾讓18至35歲成年子女回家同住，較去年的35%增加；通貨膨脹、高房價與學貸 是助長此一趨勢的因素。

Thrivent執行副總裁希賽爾（Nick Cecere）表示，結果是許多父母將自己的財務需求置於次要地位，超過三分之一的父母發現更難為退休等長期目標儲蓄 。該調查分析，38%的父母正努力償還債務，37%發現更難為長期目標（如退休或住房）存錢；比率較去年的23%和16%大幅上揚。

以下是財務顧問建議父母可以採取的三個步驟，以幫助子女回到正軌，並保住老本。

1. 設定明確界限

據Thrivent調查，超過四分之三的父母沒有與成年子女設定財務期望。希賽爾說，這是父母犯的最大錯誤之一，第一步是要有個時間表，並明確設定可給予多少財務支持以及支持多久。

財務顧問雅菲斯特（Karen Altfest）表示，做個成本分析，量化成年子女搬回家後，食物、房租、洗衣與其他費用每月要花多少錢；然後與孩子坐下來，決定如何分擔生活費用。她說，根據經驗，如果成年子女超過一年仍待在家裡，可能會危及父母的退休生活。

2. 激發責任感

教導成年子女實現財務獨立，首先讓他們掌握自己的收入、支出，包括債務償還。金融保險公司Nationwide Financial副總裁羅德里蓋茲（Kristi Rodriguez）說，讓成年子女建立預算，以便應付每月的生活開支；此外，讓他們制定儲蓄計畫，即使每月僅存幾元。

如果孩子背負學貸和卡債，那麼儲蓄與付款計畫就更形重要。財務規畫師建議，如果父母決定代償部分或全部學貸，應讓孩子簽下本票。美國銀行財富策略師菲提茲（Rocky Fittizzi）表示，這是確保能拿回錢並保護退休儲蓄的好方法；但借貸給家人可能涉及國稅局規定，最好諮詢專業人士，以避免失誤。

3. 優先考量退休目標

金融專家表示，幫助成年子女在財務上重新站起來固然是件好事，但父母也需瞭解這樣的協助對自己退休目標的影響。財務規畫師林德賽（Lauren Lindsay）說，先檢視讓孩子搬出去的整體支出是多少，確定每月收入仍有餘裕來償還債務、增加緊急基金，以及再次建立退休儲蓄。

如果仍在工作，快速儲蓄的方法之一是盡量提高401(k)供款，並獲得雇主的全額匹配（match）；也可在50歲或以上時向傳統與羅斯401(k)以及其他合格的退休帳戶補足供款。明年起，60至63歲的員工每年可向401(k)「超級追加」多存1萬1250元。