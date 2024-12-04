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為何不要買2025年新建房屋？專家這麼說

編譯周靜芝 / 即時報導
Image by Agover from Pixabay
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一位房地產專家在抖音（TikTok）上警告那些正計畫購買新屋者不要在2025年行動，他的言論立即引來網友熱議。

帳號名為Hardmoneyguy的網友是在10月錄製了這段影片，因此他的警告與11月總統大選結果無關。他在影片中強調，不要購買未來10年（從2025至2035年）內興建的房屋；他說，美國房市正處於進退維谷的窘境，「這個問題不會消失」。截至目前，該影片已累積超過55萬7200次瀏覽。

購屋者的「兩難」

由於商品和生活必需品的價格持續上漲，這位專家預測某些屋主很可能會惜售。他說，無論利率高低，在2020年之前購屋者不會賣掉他們的房子。理論上如果利率回落，有些人就會賣掉房子；但如果利率下降，而供應量未大幅增加，代表房屋價格將會上升。

房價飆漲已讓買氣冷卻，CBS新聞在7月時報導，有人居住的房屋銷售量連續第四個月下滑。Hardmoneyguy指出，房屋銷售出現1995年以來的最低水平，唯一的原因是需求疲軟；而這是因利率太高所致，「人們負擔不起」。

為改善此一問題，他預測，明年政府會祭出更多獎勵措施，讓建商在全國各地興建房屋。Hardmoneyguy表示，這在某方面是好事，因為將創造大量工作機會與活絡經濟；但壞處是，受到獎勵去蓋更多房屋的建商，會更注重數量而非品質，「他們會瘋狂地偷工減料」。

Hardmoneyguy建議購屋者與建商洽談5至10年的保固期，他認為房地產經紀人也應提醒買家這樣做，「不要只催他們成交，好賺取佣金」。

金融專家也敲響警鐘

據金融機構NerdWallet的報告，2025年對買家而言，好、壞消息並存。和Hardmoneyguy所預測的一樣，好消息是建商對未來市場抱持樂觀，將有更多的房屋可供選擇。

此外，房貸利率可能下跌，但預估降幅不大。房貸利率今年多在6%至7%間徘徊，NerdWallet稱，專家預測利率將在新的一年降至6%以下。

這對買家來說是個壞消息，即使房貸利率下降，降幅也不會很大；如果利率沒有顯著下降（在4%至6%），大部分民眾仍無法負擔。更重要的是，由於房貸利率維持高檔，在2020年利率低至3%以下的購屋者會繼續持有他們的房屋。

利率 房地產 抖音

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