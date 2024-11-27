我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普聯手馬斯克 確保美國稱霸太空、持續領先中國

川普關稅大刀最傷亞洲 美前10大進口國6個在亞洲

銀行對帳單該保留多久？有哪些好處？

編譯周靜芝 / 即時報導
示意圖。Image by Tumisu from Pixabay
示意圖。Image by Tumisu from Pixabay

在日益網路化的今天，許多人可能認為沒有必要保留紙本文件；但當涉及個人財務時，保留重要文件可能會有幫助，甚至是必要的。

雅虎（Yahoo）財經網站報導，無論收到的銀行對帳單是紙本或電子檔，將它們整理好並方便存取，都能讓生活變得更輕鬆；例如，檢視過往的對帳單有助分析支出，並建立準確的預算，還能回報詐騙收費、準確報稅或在申請貸款時作為收入證明。

銀行對帳單應保留多久？

一般建議是保留一年，之後就可以安全地處理它們。不過，有個例外情況是，銀行對帳單包含了捐款或商業支出等可扣稅的項目；國稅局建議將與稅務有關的文件保存三年，甚至更長的時間。

保留一年的對帳單看似麻煩，但有幾個理由說明這是個好主意。

- 制定預算：有些支出在一年中會起起伏伏，讓每個月的數字都不一樣。分析一整年的對帳單，有助制定包含這些不確定支出的整體預算。

- 發現詐騙交易並提出異議：定期檢閱銀行對帳單可讓人警覺詐騙交易，保留文件，直到爭議解決為止。

- 申請貸款或租屋：申請個人貸款、房貸或租屋時，通常必須提供證明文件，包括銀行對帳單，以證明收入。

- 報稅依據：銀行對帳單可提供可扣稅支出的證明文件。對自雇人士來說，可提供準確的收入記錄；任何與稅務相關的銀行對帳單至少保留三年。

紙本與數位對帳單

許多人選擇以數位方式收到銀行與信用卡對帳單，部分銀行甚至免除取消紙本者的每月帳戶維護費；但有些人還是較喜歡每月審閱紙本對帳單。兩者都沒問題，只要妥善儲存和整理。

許多銀行允許客戶存取過去幾年的電子對帳單，一些主要的銀行，包括富國（Wells Fargo）、大通（Chase）和美國合眾銀行（U.S. Bank），提供過去七年的對帳單。許多銀行的網站也允許下載，並在需要時列印。

處理舊的銀行對帳單

年底是整理檔案的好時機，基本上可將一年以上的對帳單清理掉；或在報稅之後、新的一年開始時，或任何時候，處理舊的對帳單。

處理數位對帳單相對簡單，只需將下載的檔案刪除，並清空垃圾桶即可。如果是紙本對帳單，則不宜直接丟棄或回收；需要將它們粉碎，確保無人可取得帳戶資料。

貸款 預算 報稅

上一則

二手店這6種玻璃工藝品 專家：買下就挖到寶了

下一則

Trader Joe's這款冷凍義大利麵 粉絲：具餐廳等級

延伸閱讀

業主信息 小企業年底前須主動申報

業主信息 小企業年底前須主動申報
證詞被駭外洩 蓋茨涉性交易傳以養子帳戶付費

證詞被駭外洩 蓋茨涉性交易傳以養子帳戶付費
華裔杜爾淇紀錄片拍家族三代 聖地牙哥亞洲電影節獲獎

華裔杜爾淇紀錄片拍家族三代 聖地牙哥亞洲電影節獲獎
理財Q&A／受災戶 報稅時提列損失有幫助

理財Q&A／受災戶 報稅時提列損失有幫助

熱門新聞

「股神」巴菲特(Warren Buffett)。(路透)

賣股換滿手現金 巴菲特傳達給投資人的訊息

2024-11-22 11:35
炒蛋。Image by Vladimir Adrian from Pixabay

實測8種炒蛋作法 美食作家最推薦這2種

2024-11-19 09:18
維生素軟糖。示意圖。Image by Alexa from Pixabay

浪費錢？藥劑師稱她永遠不吃的3種保健食品

2024-11-22 09:48
西洋菜。Image by 아름 김 from Pixabay

CDC認證最營養蔬菜是它 有7大好處

2024-11-25 09:46
量販零售連鎖店好市多(Costco)。歐新社

好市多最受歡迎冷凍食品 這道義式料理贏過蝦仁炒飯

2024-11-22 10:26
網友定居舊金山卻感到很無聊。示意圖，非新聞當事者。(路透)

比中國更卷 上海人定居舊金山10年喊「後悔了」

2024-11-23 20:25

超人氣

更多 >
美國人目標在65歲退休 卻因現實狀況提早於62歲就退

美國人目標在65歲退休 卻因現實狀況提早於62歲就退
新聞周刊：川普開徵關稅後 7大項目首當其衝

新聞周刊：川普開徵關稅後 7大項目首當其衝
喝醉了？賀錦麗敗選後影片「不對勁」 詭異眼神曝光

喝醉了？賀錦麗敗選後影片「不對勁」 詭異眼神曝光
住戶傻眼 屋齡16年康斗公寓結構安全評估索2100萬

住戶傻眼 屋齡16年康斗公寓結構安全評估索2100萬
出國如何保護護照不失竊？ 放身上這處最容易被扒走

出國如何保護護照不失竊？ 放身上這處最容易被扒走