退休存款放哪最安全 專家推薦這3個地方

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年輕時對資金的風險承受能力較高，因為還有幾十年才退休，將金錢投資於高風險金融產品例如股票，隨時有極佳的回報。但退休之後安全至上，要做的就是將儲蓄 存款放到安全的地方，至於哪些地方最安全，財務專家有此建議︰

首先最穩妥的就是存款證(Certificate of Deposit，CD)，它由銀行或金融機構發行，在投資者認購後，發行人會承諾在到期日支付本金及利息，因此存款證屬於一種固定收益投資工具。更重要的是，存款證獲得聯邦存款保險公司(Federal Deposit Insurance Corporation ，FDIC)承保，每個帳戶持有人最多可獲得25萬元的保障。

除了穩妥外，存款證也是賺取高年收益率 (APY) 的好選擇。目前，許多存款證的利率 為 5.00% 或以上，只要在整個期限內不提取存款，就保證獲得指定的利息。

當然有急需時仍可提款，許多發行的銀行及金融機構，只會對提前提取的金額收取 90 至 180 天利息。這較一般的定期存款有靈活性。

其次是貨幣市場存款帳戶(Money Mrket Account，MMA)，它是美國商業銀行界為競爭吸收存款而開辦的一種業務。 開立這種帳戶，除可獲較高利率，在可以浮動的同時還可使用支票。 MMA的存款者可定期收到一份結算單，記載所得利息、存款餘額、提款或轉帳支付的數額等。

貨幣市場帳戶通常獲得FDIC 承保(但要注意有些銀行的MMA不獲承保，故必須自行查證)，許多MMA會提供 5.00% 或以上的年利率。這就是說，資金可以安全地存入這些帳戶，同時獲得可觀回報。

對退休人士來說，如想賺取穩定的利息，同時又希望能夠靈活地提取資金而不受罰金，MMA 是一個不錯的選擇。但請記住，許多 MMA 會限制每月只能提款6次，而且年利率可能低於某些線上儲蓄帳戶。

第三個是儲蓄帳戶(Savings Account，SA)，獲得FDIC 保險的儲蓄帳戶，是保存退休資金的安全場所。

有些高息儲蓄帳戶提供不錯的利率，當然還要視乎市場的息率走勢而定，與 MMA 相比，儲蓄帳戶有時獲得更高的年收益率 ，這成為退休人士賺取較高利息，而又能輕鬆提取退休金 的絕佳選擇。