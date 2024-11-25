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未來5年加州最宜購屋地點 房產專家推薦4郊區

編譯周靜芝 / 即時報導
佛森（Folsom，沙加緬度地區）。Image by Richard King from Pexels
佛森（Folsom，沙加緬度地區）。Image by Richard King from Pexels

有意於未來五年內在加州郊區購屋置產，但不確定該選擇哪裡？理財網站GO Banking Rates指出，加州郊區屬高需求市場，尤其是在經濟前景看好的時候；然而考量生活成本、升值潛力、犯罪率等因素時，兩位知名房地產專家建議可參考以下4個地點：

1. 佛森（Folsom，沙加緬度地區）

該郊區以優良的學區、充滿活力的公園與戶外休閒機會而聞名。房地產專家兼希斯雷（Kenneth Sesley）表示，與灣區、洛杉磯相比，佛森的生活成本相對低得多，這對尋求更大空間的家庭與專業人士頗具吸引力。

以生活品質來說，當地生活費用也是全加州最經濟的城市之一。沙加緬度地區穩定的房價也為佛森的房市提供了可靠與增值的潛力。此外，當地犯罪率低於全國平均水平，暴力犯罪不到平均數字的一半，金融犯罪也較低。

2. 爾灣（Irvine，橘郡）

爾灣以生活風格和優良的公共服務、學校、購物商場與公園設施等著稱。希斯雷說，爾灣以其強大的社區、安全性與優良設施而聞名，屢次被評為全美最安全的城市之一。

不過，居住在爾灣郊區是需付出代價的，當地生活成本比全國平均水平高出54%，主要是由於橘郡的高房價所致。爾灣平均房價為158.4萬元，比全國平均房價高出246%。即便如此，希斯雷認為爾灣的房產仍是買家的最佳選擇之一，穩定的本地與國際需求，讓房地產價格持續看漲。

3. 特曼庫拉（Temecula，河濱縣）

想在南加州尋找經濟又寧靜的居住地，特曼庫拉是首選。希斯雷指出，與洛杉磯或橘郡相比，該市提供寬敞的住宅與較大的土地，價格卻低許多。

特曼庫拉是寧靜與現代生活的完美平衡。希斯雷說，當地有釀酒廠、風景秀麗的景觀與頂尖學校，提供輕鬆又優雅的生活方式，開車前往洛杉磯、聖地牙哥工作也很方便。

4. 波威（Poway，聖地牙哥縣）

加州房地產經紀人莫洛（Brian Mollo）表示，與聖地牙哥其他郊區如卡爾斯巴德（Carlsbad）相比，波威是更實惠的選擇。莫洛說，波威在1980年代發展成城市之前，農業一直是當地主要經濟來源，因此具有溫馨的在地特色；這裡有個很棒的表演藝術中心，每年都會舉辦各種活動。

莫洛指出，波威的稅收也比鄰近郊區低，主要是因為沒有城市所得稅；值得注意的是，當地的暴力犯罪率遠低於平均水平，金融犯罪率也略低於爾灣，同樣是全美最安全城市之一。

爾灣 加州 房地產

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