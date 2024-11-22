賣股換滿手現金 巴菲特傳達給投資人的訊息

「股神」巴菲特(Warren Buffett)。(路透)

美國股市似乎正熱，2023年「史坦普500指數」(S&P 500)大漲約26%後，2024年再漲36%。

在股票行情看漲的背景下，Grant’s Interest Rate Observer主編格蘭特(Jim Grant)發出尖銳的警告，建議投資 人注意市場過度熱絡的潛在風險。

格蘭特接受福斯財經網的訪問表示：「我們不應該忘記，幾乎所有的一切都處於新高，本益比、股價淨值比、市銷率等都是，我們也不應該忘記最偉大的股票投資人即將準備公布50-50的資產負債表，美債國庫券(T-bills)多於股票。」

格蘭特說的正是「股神」巴菲特 (Warren Buffett)，暗示巴菲特轉向美債國庫券等更安全的資產，這可能是投資人需要注意的警告信號。

巴菲特的現金儲備

巴菲特的波克夏 投資公司(Berkshire Hathaway)今年減少幾個主要擁有投資財產的股份，因此該公司擁有可觀的現金儲備，截至2024年6月30日，波克夏投資公司的現金、約當現金(Cash Equivalents)和美債國庫券短期投資總計達2769億元。

特別值得注意的是波克夏分配給美債國庫券的巨大金額，截至8月，波克夏持有高達2346億的美債國庫券，比聯準會(Federal Reserve)擁有的美債國庫券還多。

近期數據表明，持有價值超過100萬元流動資產的高淨值資產人士(HNWI)，平均將15%的財富存放於現金和類似現金的投資，這些可包括國庫長期債券(treasury bonds)、定期存款或貨幣市場基金。

巴菲特為何持有這麼多現金?

波克夏巨額的現金頭寸(cash position)引發疑問，巴菲特為何沒有緊抓投資機會？畢竟如格蘭特所說，巴菲特通常被譽為世界上最厲害的投資人。

一些人認為波克夏的現金儲備是作為市場衰退的防禦措施，其他人則有不同的解釋，資金經理布倫斯川(Chris Bloomstran)告訴Business Insider，波克夏的大規模保險需要巨額的現金儲備，以負擔潛在的大筆付款。

此外，考慮到波克夏的規模，其適合的投資範圍有限，布倫斯川指出，美債國庫券提供不錯的產出，巴菲特能夠耐心等待。

布倫斯川解釋，巴菲特可能只投資史坦普500指數的前百大公司，也許有幾家國際企業，「所以他的機會集很昂貴，但他不介意在過渡時期賺5.3%，不過這並不代表即將發生股市崩盤。」