我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

特斯拉多倫多車禍起火4人喪命 1人被路人救出

薄瓜瓜十多年來行事低調 手握2張美國律師執照

房市榮景不再？專家：德州奧斯汀已成「重災區」

編譯周靜芝 / 即時報導
德州奧斯汀。Image by Kate Baucherel from Pixabay
德州奧斯汀。Image by Kate Baucherel from Pixabay

2021年曾登上全美房地產市場第一熱點的德州奧斯汀（Austin），已被房屋專家形容為榮景不再的「重災區」。

每日郵報（Daily Mail）報導，房地產資訊平台Reventure App執行長葛利（Nick Gerli）表示，該市房價疫情高峰期以來下跌了20%，待售房屋數量逐漸增加；當房屋供過於求，價格自然走低、加劇跌幅。

他在X（前身為推特）發文指出，奧斯汀目前房源已超過1萬件，而疫情流行前只有7000件，供應量大增。

葛利也提出了另一個嚴峻的警告：達拉斯可能是下一個。

奧斯汀近年吸引大批新居民湧入，部分原因在於蓬勃發展的科技與音樂產業，以及低廉的州稅。據房地產網站TheStreet資料，大奧斯汀地區人口從2013 年的160萬激增至2023年的230萬。

現在情況卻急轉直下，人口大量湧入，促使房屋興建急速增加，但目前已供給大於需求，導致房價疲軟。

雖然人口大量移入曾推高了房價，但疫情之後，希望搬家的人減少，房屋需求也隨之下降，尤其是許多人已負擔不起這座城市的高房價。

葛利雖點名奧斯汀是房市不振首當其衝者，但問題也遍及整個德州。

房產交易商Redfin今年稍早公布的數據顯示，在奧斯汀、沃斯堡和達拉斯，待售房屋成堆，高昂的保險費用與強烈自然災害使得公寓難以出售；在截至7月的一年內，待售數量增加了42%。在沃斯堡，房屋供應量增加65.4%，銷售量下降33.3%；在達拉斯，則是房源激增61.7%，奧斯汀增加28.6%。

與佛羅里達州一樣，德州頻繁且劇烈的天災是導致房屋保險費用激增的主因，由於維護成本轉嫁給屋主，也導致公寓屋主協會（HOA）的管理費飆漲。Redfi指出，這些成本上升，再加上遭遇自然災害的危險，嚇跑了買家，也促使屋主爭相脫手。

德州今年遭遇了極端天氣的侵襲，包括該州史上最大的野火、洪水、熱帶風暴與致命的貝羅（Beryl）颶風。

德州 房價 疫情

上一則

川普關稅政策嚇到Breville咖啡機？趁亞馬遜降價可囤貨

下一則

金光閃閃…布魯克林博物館「貴氣」慶200周年

延伸閱讀

富比世評選：人口健康城市排行 全美第1是它

富比世評選：人口健康城市排行 全美第1是它
山東每周往返墨爾本 小伙72小時極限走讀 3月往返12趟

山東每周往返墨爾本 小伙72小時極限走讀 3月往返12趟
富比世評選：聖荷西 美國人口最健康大城市

富比世評選：聖荷西 美國人口最健康大城市
中國環台軍演轟6戰機受矚 專家示警：扮演侵台要角

中國環台軍演轟6戰機受矚 專家示警：扮演侵台要角

熱門新聞

好市多有多種冷凍食品，可作為均衡飲食的一部分，並有助降低三酸甘油脂。(美聯社)

好市多8款新上架零食 粉絲忙搬貨

2024-11-12 11:30
可攜式迷你電熱鍋(Crockpot Lunch Crock)。圖取自Amazon.com

打包剩菜當午餐 這款可攜式迷你電熱鍋好用

2024-11-11 11:25
腿抽筋。Image by Kindel Media from Pexels

半夜常被腿抽筋痛醒？補充這種維生素可改善

2024-11-14 09:17
網友抱怨好市多內部分令人討厭的服務人員。示意圖，非新聞當事者。(美聯社)

態度咄咄逼人 好市多內手機推銷員被列討厭排行榜首

2024-11-13 19:30
Image by Steve Buissinne from Pixabay

學習富豪滾錢術 窮忙族該知道的3件事

2024-11-08 09:47
示意圖。Image by Claudio Scot from Pixabay

想擁有優質睡眠 學北歐人這樣做

2024-11-11 09:13

超人氣

更多 >
薄熙來之子薄瓜瓜定親台灣許家 低調抵台驚動國安

薄熙來之子薄瓜瓜定親台灣許家 低調抵台驚動國安
「周末去了賭城」加州華女說錯一句話 失業金沒了

「周末去了賭城」加州華女說錯一句話 失業金沒了
照吃照玩不用自虐 適合退休族的九個省錢妙計

照吃照玩不用自虐 適合退休族的九個省錢妙計
投資蘋果20餘年獲利 台裔數學教授杜武亮捐千萬給塔大

投資蘋果20餘年獲利 台裔數學教授杜武亮捐千萬給塔大
薄瓜瓜婚宴低調辦在新竹 馬辦否認馬英九出席消息

薄瓜瓜婚宴低調辦在新竹 馬辦否認馬英九出席消息