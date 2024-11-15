房市榮景不再？專家：德州奧斯汀已成「重災區」

德州奧斯汀。Image by Kate Baucherel from Pixabay

2021年曾登上全美房地產市場第一熱點的德州 奧斯汀（Austin），已被房屋專家形容為榮景不再的「重災區」。

每日郵報（Daily Mail）報導，房地產資訊平台Reventure App執行長葛利（Nick Gerli）表示，該市房價 自疫情 高峰期以來下跌了20%，待售房屋數量逐漸增加；當房屋供過於求，價格自然走低、加劇跌幅。

他在X（前身為推特）發文指出，奧斯汀目前房源已超過1萬件，而疫情流行前只有7000件，供應量大增。

葛利也提出了另一個嚴峻的警告：達拉斯可能是下一個。

奧斯汀近年吸引大批新居民湧入，部分原因在於蓬勃發展的科技與音樂產業，以及低廉的州稅。據房地產網站TheStreet資料，大奧斯汀地區人口從2013 年的160萬激增至2023年的230萬。

現在情況卻急轉直下，人口大量湧入，促使房屋興建急速增加，但目前已供給大於需求，導致房價疲軟。

雖然人口大量移入曾推高了房價，但疫情之後，希望搬家的人減少，房屋需求也隨之下降，尤其是許多人已負擔不起這座城市的高房價。

葛利雖點名奧斯汀是房市不振首當其衝者，但問題也遍及整個德州。

房產交易商Redfin今年稍早公布的數據顯示，在奧斯汀、沃斯堡和達拉斯，待售房屋成堆，高昂的保險費用與強烈自然災害使得公寓難以出售；在截至7月的一年內，待售數量增加了42%。在沃斯堡，房屋供應量增加65.4%，銷售量下降33.3%；在達拉斯，則是房源激增61.7%，奧斯汀增加28.6%。

與佛羅里達州一樣，德州頻繁且劇烈的天災是導致房屋保險費用激增的主因，由於維護成本轉嫁給屋主，也導致公寓屋主協會（HOA）的管理費飆漲。Redfi指出，這些成本上升，再加上遭遇自然災害的危險，嚇跑了買家，也促使屋主爭相脫手。

德州今年遭遇了極端天氣的侵襲，包括該州史上最大的野火、洪水、熱帶風暴與致命的貝羅（Beryl）颶風。