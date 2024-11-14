年終為財務「健康檢查」這8件事很重要

Image by Steve Buissinne from Pixabay

大型會計師事務所德勤(Deloitte)公布一份報告，證實2024年第二季消費者債務總額高達17兆7000億元，創下歷史新高，加上疫情期間國人超額儲蓄 已於3月用盡，理財專家建議消費者在年底前進行個人財務年度「健檢」，以迎接2025年的消費挑戰。

根據Yahoo財經新聞網報導，理財專家提出消費者個人財務八項「健檢」項目：

一、檢查預算 編列

編列預算至關重要，但絕非一成不變，自2024年初，若個人財務與優先計畫發生意外，甚至超過預算，不妨趁年底前提高儲蓄與投資 金額。

二、準備應變基金

儲存應變基金是保證健康財務最可行、最重要的一環，專家認為，應變基金需要足以支付至少三至六個月的生活開銷，才能達到因應危機的效果，並建議自營業者或收入不定者的應變基金應該提高金額。

三、盤點彈性支出帳戶(FSA)餘額

節省醫療保健費用的FSA屬於稅收優惠帳戶，也是雇主提供的員工福利，通常從員工稅前薪資提領部分金額存入，以便支付符合條件的醫療費用。

不過FSA不能跨年使用，若在年底或雇主寬限期(grace peroid)內沒有將餘額用完，可能會被沒收，建議盤點FSA帳戶餘額，在到期日前去看診或購買醫療用品。

四、取消低使用率的訂閱

根據C&R Research統計，消費者平均每月訂閱費用約219元，然而實際訂閱估計花費每月僅86元，應盡速檢查銀行與信用卡對帳單，找出低使用率甚至忘記使用的訂閱，然後取消。

五、調整保險自付額

保險自付額是保險理賠前必須自掏腰包的金額，由於保單通常每年1月1日起生效，建議消費者重新檢查，做必要調整。

六、善用各種稅收優惠帳戶

退休金帳戶401(k)、個人退休帳戶(IRA)以及「健康儲蓄帳戶」(HSA)等稅收優惠帳戶是重要的儲蓄投資理財方式，但必須在2025年4月15日前，存入2024納稅年度規定的最高金額。

七、重新評估應稅投資帳戶

無論透過網路或其他應稅帳戶進行投資，建議消費者每年至少一次檢查投資標的加以平衡，亦即售出高於設定目標的投資並買入低於設定目標的投資。

八、清償高利率債務

高利率債務嚴重危害個人財務，應該盡量減少或清償債務，有助於新年展開健康的財務基礎。