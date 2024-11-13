眾院正推動的社安金法案 對民眾荷包有何影響？

眾議院預計在本周通過一項與社會福利相關的法案，確保有資格領取其他退休金的勞工也能享有這項福利。(美聯社)

儘管右翼自由黨團（Freedom Caucus）領袖出其不意地阻撓，眾議院預計在本周通過一項與社會福利相關的法案，確保有資格領取其他退休金 的勞工也能享有這項福利。美聯社報導，這是個快速的轉機，可挽救選後國會跛鴨期間，兩黨通過法案的努力。

法案內容為何

廢除所謂「政府退休金抵消」（government pensions offset）的措施已在眾議院獲得越來越多的支持，包括議長強生（Mike Johnson）在內的300名議員已簽署該法案。

法案摘要指出，政府退休金抵消會減少同時領取政府退休金的配偶、遺孀和鰥夫的社安金 。該法案將廢除該規定，恢復完整的社會安全福利 。

保守派如何阻撓

自由黨團的兩位領袖趁其他議員在選舉日回到各州、不在國會山莊時，發動突襲。主席哈里斯（Andy Harris）與前主席古德（Bob Goode）利用5日眾議院的例行臨時會議，迅速提出部分法案。

他們傾向阻止新的支出，據無黨派的國會預算辦公室估計，該法案將在十年內為聯邦赤字增加約1960億元。

法案提案人之一、路易斯安納州共和黨議員格拉維斯（Garrett Graves）說，如果提案未通過，許多人便無法享有全額社安金。

接下來會發生什麼

保守派此舉，實際上是在拖延立法程序，但不是法案本身。無論如何，這項法案將在本周進行投票。

儘管如此，法案的通過將更加艱難，需達超過半數的門檻，而非自由黨團推翻法案所需的簡單多數。

法案若通過誰將受益？

摘要指出，如果法案獲通過，將廢除領取其他福利（例如州或地方政府的退休金）者社安金減少的規定。

該法案還取消了所謂的「意外收入消除條款」（windfall elimination provision），該條款「在某些情況下會減少同時從未預扣社安稅的雇主處領取退休金或傷殘福利的個人的社安金」。

該法案一旦通過，將提交拜登總統簽署成為法律，生效日期溯及2023年12月之後給付的社安金。