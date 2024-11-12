房地產投資新手 留意9項「意外」成本

示意圖。Image by Oleksandr Pidvalnyi from Pixabay

許多金融專家都推薦房地產是獲得豐厚報酬的最佳投資 方式之一，容易讓人以為這是快速、簡單的累積財富之道。理財網站GO Banking Rates指出，雖然回報可觀，但也需了解投資是有成本的，尤其是對於新手而言，以下是9項可能出乎意料的費用。

1. 仲介費與過戶費：貸款 公司All Reverse Mortgage執行長布蘭森 （Michael Branson）表示，房地產經紀人通常會從銷售價格中抽取5 - 6%的佣金；此外還有過戶費，可能佔購買價格的2 - 5%不等，這包括產權保險費、律師費和轉讓稅，都會削減利潤。

2. 檢查與估價：布蘭森說，在完成交易前，需進行房屋檢查，以發現任何隱藏的問題；如果有貸款，貸款機構也會要求進行估價。這兩項服務都需花費數百元，且都是得先從購屋者口袋掏出的費用。

3. 持有成本：房地產投資顧問賀勒（Andy Heller）表示，如果要翻新老舊房屋，或進行一些升級，便可能增加長期持有成本。他建議，可在購買前確實檢查，並安排承包商在成交後第二天開始施工，這一切都可由賣家出資，且加快裝修過程，降低持有成本。

4. 融資費用：如果是貸款購買房產，布蘭森指出，不計隨之而來的費用，僅利息支出就會大幅影響獲利，尤其是在利率上升的時候。

5. 管理成本：布蘭森表示，如將房產出租，但非自己管理，便需要雇用房產管理公司，費用通常為月租金的8 - 12%；雖然他們會處理從尋找租客到管理維修等事宜，但這筆錢也會侵蝕投資收入。

6. HOA費用：房地產顧問法蘭茲（Ray Franz）表示，如果在有屋主協會 (HOA) 的社區購屋，必須每月或每年支付HOA費用，這些也會影響預算。

7. 蟲害防治與控制：法蘭茲說，房屋檢查通常會發現一些蟲害問題，需花費不少錢解決，但事先了解這些問題，總比日後造成費用高昂的損壞好。

8. 保險費：房屋需要投保，而且根據類型及其狀況，費用可能很高。法蘭茲建議，投保較高的金額來保護投資標的。

9. 空置成本：布蘭森指出，很少人會事先想到空置成本，但在預算中計入空置率很重要，尤其是在市場起伏不定時；為這些成本提前做好越多準備，就能越快看到投資獲得回報。