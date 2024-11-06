4個理由 別在商店刷卡結帳時捐款

由於結帳時同時捐款的方式並不容易讓捐款人掌握善款的最終去向，甚至可能無法抵稅，專家建議最好避免這種捐款方式。Image by Kaboompics.com from Pexels

由於結帳時同時捐款的方式並不容易讓捐款人掌握善款的最終去向，甚至可能無法抵稅，專家建議最好避免這種捐款方式。

據MSN報導，無論在超市、得來速或是藥局結帳時，民眾都很難不看到呼籲捐款的資訊，包括宣傳、收銀員詢問或是刷信用卡 時彈出的提示，但無論原因如何或詢問方式為何，民眾都應該三思而行，再決定是否捐款，原因如下。

首先，捐款人無法掌握捐款最終流向。當民眾被要求捐款時，通常會被告知是誰需要捐款以及原因，但決定這家慈善機構的人並不是消費者本身，況且可能還有其他更有效率的機構能達到相同目標。外界並不知道為什麼這家店會與某家機構合作，而且這種合作可能並非相當透明。

第二，民眾並不知道善款何時會送達。另一個通常未告知的資訊是款項何時會交給慈善機構。是等到達到某個金額之後再捐出、逐筆款項捐出或是每季捐出？有些人希望捐出的款項能夠立即帶來影響，讓人事物立即受到幫助。

第三、民眾並沒有額外時間研究受贈慈善團體。企業讓員工直接向民眾拜託捐款，會比透過電腦螢幕募款的方式更容易激發民眾悲天憫人的心。因為當消費者掏出錢包時結帳人員順道問一句，就容易讓消費者感到焦慮或被迫在未經思考的情況下捐款。

「馬上做出行動」是銷售人員的老策略，由於避免民眾收集其他包括比價和評價的訊息，而無法做出明智的決定。同樣地，結帳時捐款的方式也不會讓人有機會去搞清楚該慈善機構的目標或其效率如何。

第四，這種捐款可能無法抵稅。有人認為每一筆捐款會是好的投資 ，因為可以在所得稅上獲得減稅，但慈善捐款扣除是屬於列舉扣除，也就是說只能選擇列舉扣除而非固定金額的標準扣除額，才能申報這筆款項扣除。

2017年「減稅及就業 法案」(Tax Cuts and Jobs Act)將標準扣除額提高一倍之後，選擇列舉扣除的納稅人變少了。目前大約有88%的納稅人是使用標準扣除方式，12%的人選擇列舉扣除，也就是說，只有12%的納稅人能將慈善捐贈作為抵稅。