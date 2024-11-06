我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普勝選美股狂歡 道瓊早盤狂飆1300點

川普勝選 給各行各業帶來什麼影響？

4個理由 別在商店刷卡結帳時捐款

編譯莊瑞萌／即時報導
由於結帳時同時捐款的方式並不容易讓捐款人掌握善款的最終去向，甚至可能無法抵稅，專家建議最好避免這種捐款方式。Image by Kaboompics.com from Pexels
由於結帳時同時捐款的方式並不容易讓捐款人掌握善款的最終去向，甚至可能無法抵稅，專家建議最好避免這種捐款方式。Image by Kaboompics.com from Pexels

由於結帳時同時捐款的方式並不容易讓捐款人掌握善款的最終去向，甚至可能無法抵稅，專家建議最好避免這種捐款方式。

據MSN報導，無論在超市、得來速或是藥局結帳時，民眾都很難不看到呼籲捐款的資訊，包括宣傳、收銀員詢問或是刷信用卡時彈出的提示，但無論原因如何或詢問方式為何，民眾都應該三思而行，再決定是否捐款，原因如下。

首先，捐款人無法掌握捐款最終流向。當民眾被要求捐款時，通常會被告知是誰需要捐款以及原因，但決定這家慈善機構的人並不是消費者本身，況且可能還有其他更有效率的機構能達到相同目標。外界並不知道為什麼這家店會與某家機構合作，而且這種合作可能並非相當透明。

第二，民眾並不知道善款何時會送達。另一個通常未告知的資訊是款項何時會交給慈善機構。是等到達到某個金額之後再捐出、逐筆款項捐出或是每季捐出？有些人希望捐出的款項能夠立即帶來影響，讓人事物立即受到幫助。

第三、民眾並沒有額外時間研究受贈慈善團體。企業讓員工直接向民眾拜託捐款，會比透過電腦螢幕募款的方式更容易激發民眾悲天憫人的心。因為當消費者掏出錢包時結帳人員順道問一句，就容易讓消費者感到焦慮或被迫在未經思考的情況下捐款。

「馬上做出行動」是銷售人員的老策略，由於避免民眾收集其他包括比價和評價的訊息，而無法做出明智的決定。同樣地，結帳時捐款的方式也不會讓人有機會去搞清楚該慈善機構的目標或其效率如何。

第四，這種捐款可能無法抵稅。有人認為每一筆捐款會是好的投資，因為可以在所得稅上獲得減稅，但慈善捐款扣除是屬於列舉扣除，也就是說只能選擇列舉扣除而非固定金額的標準扣除額，才能申報這筆款項扣除。

2017年「減稅及就業法案」(Tax Cuts and Jobs Act)將標準扣除額提高一倍之後，選擇列舉扣除的納稅人變少了。目前大約有88%的納稅人是使用標準扣除方式，12%的人選擇列舉扣除，也就是說，只有12%的納稅人能將慈善捐贈作為抵稅。

就業 投資 信用卡

上一則

加拿大溫莎小鎮製作的辣香腸披薩 網友狂讚「太有才」

下一則

刷牆油漆滴落地毯？專家提供「拯救」方法

延伸閱讀

200人捐款 美國紐約華人聯合會為罹癌華男募近10萬元

200人捐款 美國紐約華人聯合會為罹癌華男募近10萬元
華男憂鬱症自殺 福州琅岐總會募款

華男憂鬱症自殺 福州琅岐總會募款
橙縣縣政委員Andrew Do 收賄55萬美元認罪

橙縣縣政委員Andrew Do 收賄55萬美元認罪
引進外資 墨西哥擬效法美加對電子等產業祭出租稅優惠

引進外資 墨西哥擬效法美加對電子等產業祭出租稅優惠

熱門新聞

香蕉。Image by Couleur from Pixabay

實測保存香蕉7種方法 廚房這一物最簡單好用

2024-10-30 10:23
達美（Delta）航空。美聯社

享用機場貴賓室 旅遊專家說她絕不會做的5件事

2024-11-01 12:24
Nissan Altima。路透

「把錢多留在口袋」 車廠老闆：退休族應避開的9款車

2024-10-29 13:25
好市多（Costco）。歐新社

好市多烘焙區這5商品 甜點族都不想錯過

2024-11-04 08:48
淡奶（Evaporated Milk）。路透

9種罐頭食品 廚師、營養師：價值被低估

2024-10-28 09:45
流行音樂天后泰勒絲（Taylor Swift）的男友凱爾西（Travis Kelce）。路透

這個古早味零食 泰勒絲男友與其他NFL球員每年吃掉8萬個

2024-10-29 12:25

超人氣

更多 >
圖表／川普發表勝選談話 總統大選開票最新進度看這裡

圖表／川普發表勝選談話 總統大選開票最新進度看這裡
大陸女星片酬排行 楊冪輸給趙麗穎 第1名跌破眾人眼鏡

大陸女星片酬排行 楊冪輸給趙麗穎 第1名跌破眾人眼鏡
不斷更新／參院變天共和黨拿下52席 眾院藍180：紅198

不斷更新／參院變天共和黨拿下52席 眾院藍180：紅198
川普宣布勝選 「二度當選總統」創下美國歷史

川普宣布勝選 「二度當選總統」創下美國歷史
美國大選 何時能知道是川普或賀錦麗勝選？

美國大選 何時能知道是川普或賀錦麗勝選？