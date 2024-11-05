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全美首次購屋者首選之地 羅德島州躍居榜首

編譯周靜芝 / 即時報導
根據房地美（Freddie Mac）最新的市場分析，羅德島州已成全美首次購屋者的首選。（美聯社）
根據房地美（Freddie Mac）最新的市場分析，羅德島州已成全美首次購屋者的首選。（美聯社）

根據房地美（Freddie Mac）最新的市場分析，羅德島州已成全美首次購屋者的首選。自2019年以來，該州首次購屋者的房貸款比率激增14.3%，增幅居全國之冠。

每日郵報（Daily Mail）報導，該州的高房價，讓此一趨勢令人驚訝。9月，羅德島州的房屋售價中位數達56萬9950元，遠高於全國中位數42萬5000元；且上個月僅有1465個活躍房源，該州的小規模市場也放大了首次購屋者的影響。

房地美10月的報告顯示，全美首次購屋者的房貸比率從2004年約20%激增至今年的一半以上。專家認為這歸因於千禧世代邁入最佳購屋年齡，以及已擁有房屋者的交易量減少。其中許多人在房貸自疫情以來飆升前，就已鎖定了較低利率；因此在房貸利率下降前，他們都留在原地而非搬家。

「華爾街先知」梅雷迪思·惠特尼（Meredith Whitney）在八月表示，房貸利率必須降至5%以下，才能真正活絡房市，並讓那些鎖定在較低利率者考慮搬家。

與此同時，房地美的報告顯示，首次購屋者在東北部與中西部成長最大，因為這兩地的市場較不熱絡、房價也相對較低。

除了羅德島州外，首次購屋者增加最多的州包括愛阿華州(+12.4%)、內布拉斯加州(+11.3%)、威斯康辛州(+10.9%)及康乃狄克州(+10.8%)。

相較之下，亞利桑納州與佛羅里達州等退休熱門之地，由於退休人士與年長買家主導了市場，推高了價格，因此首次購屋者增長較慢。在報告中，只有路易斯安納州與北達科他州，過去五年的首次購屋者減少。

房地美的報告也強調，這些買家所面臨的幾項挑戰。2000年以來，入門級的房價漲幅比高端房價高出63%，使得負擔能力的問題更形嚴重；同時，自2008年金融危機後，新屋建設速度放緩，導致房屋持續短缺，使得全美至少短缺150萬棟房屋。

儘管建築數量有所回升，但仍不敷需求，讓許多買家在進入市場時越發艱難。 報告指出，第一次購買房屋者，尤其是口袋不深的人，會強烈感受到可負擔房屋的減少。

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