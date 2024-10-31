加入紅藍卡 6個應避免的錯誤

政府特別為屆滿65歲的人提供聯邦醫療保險計劃(Medicare)官方指南「Medicare & You」，足足100多頁，可見使用俗稱紅藍卡的聯邦醫療保險不是簡單事。(美聯社)

退休後應好好享受數十年辛勤勞動的成果，不過，還是得打起精神管理醫療保健；政府特別為屆滿65歲的人提供聯邦醫療保險 計劃(Medicare)官方指南「Medicare & You」，足足100多頁，可見使用俗稱紅藍卡 的聯邦醫療保險不是簡單事。

申辦並使用紅藍卡很容易犯錯，可能平白花過多錢，甚至有理賠缺口。

以下是常犯錯誤：

第一：根據朋友或保險經紀人建議選擇保險

醫療保險很複雜，朋友不太可能是專家，尤其人人情況不同，朋友很難給予適當建議；保險經紀人往往為了自身業績而難以客觀引導客戶選用適合的計劃。

第二：忘記自己可享一些免費權益

投保後，有些醫療服務和產品是免費的，至少不必再額外支付「定額手續費」(copay)或自掏腰包支付的其他費用，不必達到「自付額」(deductible)就可享用這些免費權益。

紅藍卡有二種，包括由聯邦政府直接提供的Original Medicare 、以及由獲准私人保險公司所提供的Medicare Advantage，無論用哪一種都享有一些免費權益。

第三：錯過每年更換保險計劃的機會

醫療保險計劃的承保範圍、費用和福利每年都有所變動，開放註冊期間人人有機會檢視並重新選擇，確保最佳權益，必要時可更改計劃。

第四：失去網內的使用權限

每一家醫療機構都接受特定的 Medicare 保險，如果使用 Medicare Advantage 計劃更要注意，投保者往往被限制在有限的網路中，找特定醫生就診才能使用保險。每年開放註冊期間，應詢問所屬保險公司和醫療機構是否依舊接受您的保險，如果沒有，可考慮改變保險計劃。

第五：失去 Medigap 承保範圍

聯邦醫療保險補充計劃(Medigap)是讓投保 Original Medicare 的人選擇向私人保險購買補充保險，以涵蓋 Original Medicare 未承保的醫療費用。一旦選用 Medicare Advantage 計劃便無法購買 Medigap 保單，因此，假如決定從Original Medicare 和 Medigap 計劃轉為 Medicare Advantage ，便會失去 Medigap 計劃。

第六：把錢存入健康儲蓄帳戶(HSA) 而受罰

享有 Medicare 期間繼續把錢存入健康儲蓄帳戶將受到稅務處罰。正確作法是，至少在 Medicare A 部分承保開始前一個月停止將錢存入 HSA，停止存款的最早時間點是申請醫療保險或社安金之前六個月。