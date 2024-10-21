Zelle轉帳方便快速「一去不回」慎防7種詐騙

Zelle是點對點 (P2P) 的付款服務，讓用戶可以立即輕鬆地將錢轉給朋友或家人；然而，由於Zelle轉帳通常「一去不回」，也讓騙徒有可趁之機。圖取自Zelle網頁截圖

Zelle是點對點 (P2P) 的付款服務，讓用戶可以立即輕鬆地將錢轉給朋友或家人；然而，由於Zelle轉帳通常「一去不回」，也讓騙徒有可趁之機。

根據國會對Zelle的調查發現，在2023年，提供該服務的三家最大銀行美國銀行、大通銀行與富國銀行的客戶，曾對金額1.66億元的相關詐騙提出申訴；其中只有38%的金額獲得補償。從2021至2023年間，這三家銀行拒絕了約5.6億元的詐騙爭議。

7種常見的Zelle詐騙

1. 帳戶接管：這類詐騙發生在網路犯罪分子成功接管受害人的Zelle帳戶或銀行帳戶；一旦登入成功，他們會更改密碼，將錢轉給自己。為了接管帳戶，騙徒通常會冒充金融機構稱，帳戶出現問題，再透過郵件、簡訊或電話取得登入驗證資訊。

2. 就業 詐騙：騙徒會在社群媒體 、甚至招聘網站上發布虛假的徵人廣告，刊登的職位與薪酬通常「好到不像是真的」，且「面試」過程完全透過電子郵件或簡訊。在得到「工作」後，受害者會被要求匯款支付訓練材料、用品、背景調查及其他費用，當然這些錢都進了騙子口袋。

3. 慈善詐騙：通常發生在自然災害或人道主義危機爆發後，騙徒可能冒充合法的慈善組織或尋求救助的個人。這類騙局很容易得手，因為利用了真實情況的迫切性，以及受害者的同情心。

4. 網路買賣詐騙：如果在Craigslist或臉書Marketplace出售物品或服務，有些買家可能會提出透過Zelle付款。有時騙徒會寄來一份假的確認書，顯示他們多付了貨款，或是偽造的銀行支票 ，要求退還差額；或是提供偽造的付款確認，並要求寄出物品。反之，賣家會要求透過Zelle付款，但當買家完成交易後，他們便從此失聯。

5. 租賃詐騙：在這種情況下，房源是假的，租約條件也好得不像真的，有時甚至是合法房源的複製品。騙徒會採取高姿態，拒絕與受害者見面或檢查屋況，也會施壓要求盡快匯出保證金、甚至第一個月房租，好擊敗其他潛在租客；不過，一旦寄了錢，房源與騙徒就會消失無蹤。

6. 冒名詐騙：騙徒會冒充家人或認識的人，根據冒充對象，過程會有所不同；例如戀愛騙局，會先慢慢建立關係，然後才要求幫忙解決緊急需求。如果是冒充親人，他們會透過簡訊、電子郵件或社群媒體聯繫，請求幫忙解決緊急且嚴重的財務狀況，並要求受害人對此事保密，以防止得知真相。

7. 退款詐騙：騙徒會冒充Zelle或金融機構，聲稱你被騙了，甚至可能發送假的所謂詐騙確認書。為獲得詐騙退款，他們會要求受害人提供一些資訊，讓他們能夠登入銀行帳戶，或向騙徒進行Zelle轉帳。