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巴菲特住了70年的房子當初只花3.1萬 他有5購屋名言

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巴菲特住了70年的房子當初只花3.1萬 他的5個購屋名言

編譯周芳苑／即時報導
巴菲特(Warren Buffett)。路透
巴菲特(Warren Buffett)。路透

巴菲特(Warren Buffett)是世界上最富有的人之一，身價逼近 1300 億元，這位大富翁並沒有因身價增加而不斷換房升級，卻在內布拉斯加州奧馬哈(Omaha)同一棟不起眼房子住了近 70 年；精打細算的巴菲特1958 年以3萬1500元買房，根據Zillow估價，目前約值140萬元，他確信如果把錢投資到其他地方必有更高獲利，但他深愛自己的老屋，對於買房，他有獨到見解和作法。

對於守住老屋而不為了獲利另行投資，巴菲特自嘲是「巴菲特的愚蠢」(Buffett's Folly)。

即便如此，這位波克夏海瑟威(Berkshire Hathaway)執行長對自己住家深深喜愛，視為有史以來最划算的購買之一。他也警告，擁有負擔不起的房子將後患無窮。

關於購屋，巴菲特曾提到以下五個見解。

第一：「當我1952年結婚時，我們大約有1萬元，我告訴妻子蘇西有兩個選擇，其一，買一棟房子，耗盡所有資本，就像一個木匠的工具被奪走一樣，其二，交給我解決問題，或許有一天可能買更大一點的房子。妻子非常能理解，結果，等到1956年拿出3萬1500 元買房，那時頭期款大約佔淨資產10%，我真的覺得想把錢用在其他地方。」

第二：對大多數美國人來說，確實應該擁有住房。「我所做過第三好的投資是買房子，最好的投資是結婚戒指；如果我租房子，把買房的錢拿去買股票會賺更多錢，儘管如此，仍應買房。我花 3萬1500 元買房，我和家人擁有 52 年的美好回憶，而且還會有更多回憶。」

第三：「任何知道自己想住在哪裡、並且有相當保障收入的人，如果現在不以當前利率借房貸買一家庭住宅就大錯特錯。他們應舉借30 年房貸，這確實是一個黃金機會，我向你保證，五年後就不會再看到這樣的機會了。」

第四：「『家』是很棒的東西，但是，假如我六個月內要搬家，我就不會買房，如果我對工作感到非常緊張，我也不會買房。」

第五：「假如買房的人眼睛比錢包更大、如果受政府擔保保護的借貸機構為買房者的幻想提供便利，這樣買到的房子可能會成為一場噩夢。我們國家的社會目標不應該是讓人們住進夢想的房子，而是住進買得起的屋子裡。」

巴菲特 投資 內布拉斯加州

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