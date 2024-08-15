2種最「無聊」理財方法 讓她提早實現財務自由

實現財富獨立、提早退休是許多伴侶的夢想。(Pexels@Gary Barnes)

實現財富獨立、提早退休 是不少人的夢想，但願為此付出時間、精力與金錢者少之又少。40歲的軟體工程師博蘭德（Lauren Boland）與伴侶卻認真實踐FIRE（Financial Independence/Retire Early），她在接受內幕（Insider）新聞訪問時表示，他們的退休帳戶「已達到近9成的目標」，由於經濟不景氣，多了些波折；不過她有信心，可在幾年內完全達標。

當被問到用什麼方法來實踐FIRE時，博蘭德說他們用的是「無聊的方法」。她說，她知道這不是個令人滿意的答案，但這是事實，多數達成FIRE的人都有項超強能力，就是耐心。博蘭德分享了她「無聊 」理財策略的兩個關鍵原則，並提醒應避免的陷阱：

1. 盡可能降低生活成本

博蘭德表示，要為退休計畫存到足夠的錢，第一步就是在有工作時盡可能降低生活成本。她說，他們盡量將住房、汽車與食品支出控制在相當低的水準，從不超出能力範圍。她強調，保持低廉的住房成本尤其重要，儘管這在當前可能是很大的挑戰。

共同居住有助於降低成本，例如與家人分擔費用，或有長期可靠的室友；有些提倡「共居」者甚至與伴侶以外的人一起購置房產。疫情後的遠距工作熱潮，也為部分人提供了生活在花費較低地區的機會。

2. 設定每月儲蓄 金額並堅持下去

削減生活費後，下一步就很簡單：儲蓄。博蘭德說，如果訂下每月儲蓄計畫、要存多少金額，接下來就是保持耐心並持續下去，便能達成目標。

許多財務專家及善於理財者常談到複利的力量，亦即開始投入100元，並獲得 10%報酬率，第二年就有110元，到了第二年底，由於本金增加，加上穩定的報酬率，這筆錢就會變成121元。

3. 避免過度另類投資

博蘭德指出，有件適得其反的事就是期望快速看到成果，以及尋求快速致富。她說，應對那些承諾在短時間內獲得高報酬但卻不太可靠的另類投資提高警覺。

雖然她也有些另類投資，包括一點加密貨幣，但她說不該「陷得太深」，因為可能損失慘重；一旦市場出現大崩盤，可能損失全部或大部分的退休儲蓄。