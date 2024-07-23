通膨冷卻 社安金明年漲幅恐縮小為2.63%

社安金領取者預計可領的月支票金額明年將增加2.63%，與上個月預測的2.57%基本持平。(美聯社)

整體經濟的價格成長開始降溫，這對消費者來說雖然是個好消息，但通貨膨脹取得進展的時機，卻反可能導致老年人和靠領取社安金 者，在領取福利支票 時，發現自己吃虧了。

根據定期預測「生活成本調整」(cost-of-living adjustment，COLA)的非營利老年人權益倡議團體「老年人聯盟」(Senior Citizens League)的最新預測，社安金領取者預計可領的月支票金額明年將增加2.63%，與上個月預測的2.57%基本持平。

社會安全管理局(Social Security Administration)是以都市受薪階級每年7月、8月、9月的消費者價格指數(Consumer Price Index for Urban Wage Earners and Clerical Workers，CPI-W)做為根據，來計算COLA調整，然後通常會在10月宣布官方COLA變動。

根據「老年人聯盟」聲稱，這種計算方法意味著社安金領取者的支票可能會趕不上通貨膨脹變化；「老年人聯盟」社安金與聯邦醫療保險 (Medicare)統計學家、Blacksmith Professional Services有限責任合夥人摩爾(Alex Moore)表示，價格飆升可能在一年中的任何時候發生並趨緩，但COLA可能根本沒將這些變動計算進去。

新冠肺炎疫情期間與疫情後的經濟，就是這種情況；從2020年1月到2023年12月，CPI-W上漲了20%，但COLA的漲幅卻只有19%。國家廣播公司新聞網(NBC News)的計算，若與這期間的通膨變化相應，社安金領取者到2024年期間所領取的每月金額，應該要增加10元。

而對固定收入者來說，任何一點變化都很重要；「老年人聯盟」近期針對的會員調查顯示，34%的退休人員表示，曾在過去12個月內去過食品分發站(Food Pantry)或申請過糧食券(food stamp)。