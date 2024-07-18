退休積蓄50萬就夠？專家說法恐無法應付生活開銷

電視真人秀「創智贏家」(Shark Tank)名嘴奧利里(Kevin O'Leary)。路透

在美國過退休生活，究竟要有多少積蓄足夠？電視真人秀「創智贏家」(Shark Tank)名嘴奧利里(Kevin O'Leary)最近鐵口直斷說，只要50萬元就可退休，與他去年8月建議的500萬元有天壤之別。

許多人認為要備足150萬元退休金 才可享受高爾夫之旅、坐擁豪華汽車，輕輕鬆鬆的舒適退休。

奧利里別名叫「美好先生」(to Mr. Wonderful) ，他說，用50萬元退休的關鍵是明智投資 ，或許下班後也該減少開支。

奧利里說，在美國，靠銀行裡的50萬元就可過活，不必再做其他事來賺錢；重點是， 不要把錢花在兄弟的酒吧、保齡球館、或者所有其他無用的地方，以免平白損失金錢。

話雖如此，究竟多少錢才足以退休？這取決於想要什麼過怎麼樣的生活。根據西北互助保險公司(Northwestern Mutual)研究，多數人認為需要近150萬元才能退休，持此看法的受訪者比率自2020年以來增加53%，較去年增加 15%。

奧利里「50萬元退休」的邏輯是，人們可在風險很小的情況下賺取約5%固定收益，如果有50萬元，每年收益2萬5000元，如願意承受漲跌波動，可進一步投資股票、賺取高達9%報酬，約等於每年4萬5000 元。

假如目標是有保障的退休生活，多數人採用「4%規則」，建議退休人士30年內每年提取退休儲蓄 的 4%，而且每年配合通貨膨脹調整金額。這是財務顧問本根(Bill Bengen)基於分析股票和債券回報等歷史數據而提出的規則，旨在確保退休人士不耗盡錢財。

套用現實面來看，根據美國勞工統計局，屆滿65歲退休人士平均每年約花費5萬2141元，依4%規則推估，需至少有130萬元儲蓄才能每年收益5萬3000元，如果按照奧利里存50萬元退休金的建議， 30年內每年提取4%只能有2萬元安全支出額。