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在這6個城市 社安金最好用

編譯周芳苑／即時報導
退休後靠社安金度日，落腳何處才能舒適生活？（路透）
退休後靠社安金度日，落腳何處才能舒適生活？（路透）

退休後靠社安金度日，落腳何處才能舒適生活？財經網站GOBankingRates根據「美國新聞與世界報導」(U.S. News & World Report)2024 年全美25個最佳退休地點排行榜進一步評估，推薦成本壓力最小的6個城市。

GOBankingRates點名6個城市，不分排名；東岸賓州、佛州各有2座城市雀屏中選。

選擇一：賓州蘭卡斯特(Lancaster)

被「美國新聞與世界報道」評為全美2024年度排名第3的最適合退休城市。

除了不必針對社安金納稅，也因住房負擔能力佳而被視為具有吸引力的退休城市。線上房地產公司Zillow 另於2024年1月公布，蘭卡斯特平均房價33萬1346元，較去年增加6.8%，人們對蘭卡斯特房地產市場的興趣與日俱增。

擇二：北卡溫斯頓-塞勒姆(Winston-Salem)

北卡所有城市的社安金都不必納稅，適合退休人士，其中，溫斯頓-塞勒姆脫穎而出，房價更實惠，Zillow數據顯示，溫斯頓-塞勒姆平均房價24萬744美元。較過去一年僅上漲5%。

選擇三：佛州萊克蘭(Lakeland)

佛州好幾座城市在最佳退休地點排行榜上有名，其中，萊克蘭排名22，平均房價31萬4148元，僅較過去上漲0.9%。此外，氣候全年舒適宜人，不對社安金徵收所得稅，而且對其他退休金收入或者個人退休帳戶IRA、401(k)收入同樣不課稅。

選擇四：佛州代托納海灘(Daytona Beach)

到這個城市退休有種種好處，包括社安金稅收優惠、天氣美好舒服、房價負擔得起。

根據 Zillow，代托納海灘平均房價25萬4480 元，比過去一年不漲反跌0.4%；佛州許多城市適合退休，但唯有代托納海灘在「美國新聞與世界報導」排行榜躋身前10名，排名第8。

選擇五：德州聖安東尼奧(San Antonio)

德州退休收入不課州稅，諸多城市中，最適退休人士居住首推聖安東尼奧。

根據GOBankingRates，聖安東尼奧平均每月生活費3187元、平均租金1476元；Zillow稱，當地平均房價25萬1545元。GOBankingRates先前稱，聖安東尼奧在德州最適合夫婦靠社安金過日子的10地方中排名第6。

選擇六：賓州哈里斯堡(Harrisburg)

在「美國新聞與世界報導」排行榜高居榜首。

賓州稅率全美最低，其中，哈里斯堡又可免社安金所得稅、擁有優質醫療保健、房價低，每月房貸成本中間值僅945元、月租中間值1019元。

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