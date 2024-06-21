他花1.5萬廣送披薩宣傳公司 行銷噱頭助業績衝上百萬

紐約新創公司Antimetal花1萬5000元雇人對潛在顧客廣送披薩，披薩盒上印有公司名稱和聯絡資訊。(截取自帕克赫斯特X@mprkhrst)

紐約新創公司Antimetal的26歲創辦人兼執行長帕克赫斯特(Matthew Parkhurst)最近使出行銷奇招，花1萬5000元雇人對潛在顧客廣送披薩，披薩盒上印有公司名稱和聯絡資訊，果然奏效，業績衝到100萬元以上，直呼「投資 報酬率太高了」。

Antimetal正準備走出測試階段；帕克赫斯特想讓潛在客戶意識到該公司的存在，於是花錢廣送午餐。

Don’t order lunch yet!



Antimetal is pivoting to a pizza shop



We’ll be delivering 1,000+ pizzas to startups and VCs in SF & NYC pic.twitter.com/YsXi0U4C7e — Matt (@mprkhrst) 2024年4月4日

帕克赫斯特4月4日在紐約和舊金山 送披薩午餐，從當地店面送出1000多個比薩，盒子上印有Antimetal公司名和聯絡資訊，無法送出的披薩都送給送貨司機，而且每位司機都收到幾百元小費。

Antimetal送披薩的對象包括潛在顧客、風險投資公司、以及擁有大量社群媒體粉絲的網紅。

奇招果然奏效。帕克赫斯特說，約75家收到披薩的公司已成為Antimetal客戶，淨收入年率增加100餘萬元，投資報酬率奇高。

Antimetal的業務是幫助其他新創公司節省雲端 基礎設施成本。該公司稱，企業如果每月在Amazon Web Services(AWS)上花費5萬元，轉由Antimetal服務只需月付599元，可補服務不足並降低成本。

帕克赫斯特的目標客戶包括任何在雲端服務上花費大量資金的科技公司。

被Antimetal鎖定的科技執行長、創投家或影響人士都曾收到大量電郵。總部位於舊金山的數據分析新創公司Julius AI執行長桑沃卡(Rahul Sonwalkar)說他依稀記得在收到的郵件中看過「Antimetal」名，突然有一天，盒子印有該名稱的披薩出現在他的辦公室，他查看社群平台 X，發現Antimetal是熱門話題。

舊金山科技新創公司Browserbase創辦人克來因(Paul Klein)也有類似經歷，收到披薩後認真了解Antimetal公司。

這兩家新創公司之後都向Antimetal訂購每月服務，並表示只要繼續省錢，便會合作下去。