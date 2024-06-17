全國平均房價5年漲幅達54% 部分州政府對地稅設限

過去5年全國獨立屋價格上升了54%，不少人帳面的身家因此而增加，然而對只有自住房的房主來說，他們繳付的房地產稅(property tax)增加了數千元，可自由支配的支出也減少了。美聯社

根據史坦普道瓊指數(S&P Dow Jones Indices)，過去5年全國獨立屋價格上升了54%，不少人帳面的身家因此而增加，然而對只有自住房的房主來說，他們繳付的房地產稅(property tax)增加了數千元，可自由支配的支出也減少了。

加上疫情 大流行後，不少人仍然在家工作，辦公室空缺率嚴重，一些商業辦公樓價格持續走低，政府自然將減少了的商業物業稅轉嫁到住房方面，也增加了房主的壓力。

面對這種情況，小房主們紛紛強烈要求當局作出寬減，各州的政策制定者也愈來愈多探討減免的方法。

地稅主要是地方政府，例如郡、市政府運作的財政來源，根據運作所需而定出與物業價值掛鉤的稅率。然而州議會可以透過多種方式介入，例如在全州範圍內限制物業估值的上升幅度、為所有房主提供部分稅收減免，又或以補貼方式給某些人(例如 65 歲或以上者)提供寬減。

阿拉巴馬與懷俄明已率先立法，限制評估物業價格的上升幅度，現在科羅拉多也步它們後制訂新法。

喬州 選民也將在 11 月的大選中同時決定是否批准一項新法例，限制出於稅收目的而提高的房屋評估價值。

堪薩斯由共和黨控制的州議會，早前通過了三項措施減少州公立學校的地稅，但民主黨 籍州長凱利(Laura Kelly)擔心減少稅收所得而全部否決，州議會已準備第4次闖關。

有分析指出，任何減免稅收都會帶來後果，例如限制物業估值的評估雖可紓緩某些房主的壓力，但更可能會為富人帶來好處，同時也會將稅收負擔轉嫁到出租物業及一些企業去。

非營利組織「稅收政策中心」(Tax Policy Center)的首席政策助理奧西爾(Richard Auxier)認為，阻止地方政府增加收入，等於束縛了它們的手腳。