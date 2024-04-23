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打算申請房貸？做這5件事恐對申請不利

編譯周靜芝 / 即時報導
Image by Nattanan Kanchanaprat from Pixabay
Image by Nattanan Kanchanaprat from Pixabay

紐約聯邦準備銀行（Federal Reserve Bank）的數據顯示，在2023年數百萬申請房貸者，有近12%的人遭拒絕。

債務管理公司Greenpath財務專家亞維韋羅（Jeff Avevelo）表示，在銀行吃閉門羹的原因往往是近期財務狀況不穩定。他說，如果申貸者有任何重大變化，會被要求做些解釋；因此在申請房貸前的六個月、甚至一年內，最好不要惹任何麻煩以免搞砸。

消費者新聞與商業頻道（CNBC）財經網站Select列舉出避免做以下這5件事，以免對申請房貸有不利影響。

1. 不要拖欠帳單

亞維韋羅在接受訪問時表示，信用評分高有助增加獲得房貸的機會，而信用評分低則會增加申貸的難度。根據FICO分數，付款記錄佔信用評分的35%，因此按時全額支付帳單可以在申請房貸前為個人信用打下好基礎。

2. 不要關閉或重啟信用卡

信用卡額度使用率（credit utilization rate, CUR）或使用循環信用額度的百分比，都是信用評分的另個重要因素，關卡可能會對申請房貸造成30%的影響。

3. 不要有巨額信用卡消費

債務收入比（debt-to-income, DTI）是每月的債務支出除以總收入。FICO信用評分不包括收入，因此DTI不會直接影響個人信用評分。但亞維韋羅指出，房貸機構會用它來判斷申貸者按時還款的能力，汽車貸款或巨額信用卡帳單會導致DTI飆升。36%或更低的DTI，代表有足夠的剩餘收入用於儲蓄或投資

4. 避免大額存提款

房貸機構在申貸時會要求提供銀行對帳單，以確保借款人有穩定的收入來源。亞維韋羅說，不尋常的大額存款可能代表餘額沒有反映實際情況，或者從不正當管道獲得收入；而不尋常的大額提款，則可能讓貸款機構擔心沒有將所有資金用於準備購屋。

5. 不要換工作

在房貸申請過程中，有穩定的工作最重要。亞維韋羅表示，貸款機構通常會希望借款人即使不是在同一家公司、但至少在相同領域工作兩年。平級調動或在相同行業中找到一份收入更高的工作則不會有問題，但長時間失業、調到收入較低的職位，或是在領薪水與自雇間打轉，可能會引來質疑。他說，在貸款審核過程中更換工作，可能會難以驗證收入的資料。

貸款 信用卡 投資

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