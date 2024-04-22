汽車保險大漲 小心恐藏3種不必要費用
汽車保險調漲後，消費者可以透過檢視是否是每月付款或使用信用卡支付保費而讓自己增加不必要的支出，反而可以透過改變付款方式來節省支出。
目前汽車保險已成為民眾一大筆支出，根據Bankrate估算，2024年2月時，車主每月繳付保費平均為212元，相較2023年已增加26%。懂得精打細算的消費者雖知道利用比較費率、與家庭及汽車保險一起購買以及維持良好的信用來節省自己的支出，不過，剔除不必要的費用同樣也可以達到省錢的目的。
目前有許多隱藏的額外費用，消費者不容易察覺。首先就是分期付款費用。保費若不是一次性付款，許多汽車保險會針對每月支付保費收取額外費用。由於各州並未將這些費用收取納入管理，有時候會高得嚇人。
如果一次繳付一年保費，保險公司可能會提供保戶折扣，例如前進保險公司(Progressive Corporation)採一次支付保費，最高可享15%折扣是業界最好的優惠之一。如果就預算來看，一次性年繳保費的方式不可行，高獲利存款帳戶(high-yield savings accounts)可以幫助消費者更快積累資金。
第二則是信用卡費用。雖然使用信用卡支付保費可讓民眾獲得現金回饋或里程點數等優惠，但部分業者會針對保費收取最高4%方便費(convenience fee)，若以2023年2月平均月繳保費金額加以計算，民眾一年相當於被收取102元。雖然部分最佳的優惠信用卡可獲得2%現金回饋，相較之下實際上仍是支出。
如果是全額支付保費，有些公司會免除這筆費用，但如果是按月支付，則可以考慮連結支票帳戶並開立一個自動電子金融轉帳(electronic funds transfer)，而不是使用信用卡支付保費。
第三則是尋找保險經紀人協助辦理汽車保險，則有可能需支付佣金，雖說專業服務獲得報酬理所當然，但是民眾還是可以自行取得報價或透過免費的Insurify與The Zebra等網站取得保費報價。
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