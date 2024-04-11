年薪10萬以上 目前企業最需要的10個遠距工作

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遠距工作一位難求。儘管有近半的求職者都偏好遠距工作，但截至2023年12月，遠距職位僅佔了求職網站領英(Linkedin)貼文不到10%，低於2022年3月20.6%，

但目前仍有一些行業仍在招聘可以在家中從事的職位，且許多職位的薪水都高達六位數。求職網站FlexJobs針對遠端高薪職位進行調查，並列出2024年1月至3月期間，網站上遠端職缺數量最多、薪資超過10萬元的前十個職業。

根據FlexJobs提供的數據，包括科技、行銷和專案管理等產業，都提供了六位數高薪的遠距工作機會；以下是薪資10萬元起跳的十大熱門高薪遠距工作：

1. 資深軟體工程師，平均薪資12萬6956元

2. 產品經理，平均薪資10萬6525元

3. 資深產品設計師，平均薪資12萬8618元

4. 資深產品行銷經理，平均薪資13萬5558元

5. 工程經理，平均薪資12萬1560元

6. 資深DevOps工程師，平均薪資12萬9515元

7. 資深數據工程師，平均薪資12萬8783元

8. 資深專案經理，平均薪資10萬4496元

9. 區域銷售總監，平均薪資10萬9268元

10. 資深機器學習工程師，平均薪資15萬5722元

FlexJobs的首席職業專家弗拉納(Toni Frana)表示，一些成長最快的遠距工作，落在工程、產品設計、數據科學等領域，且儘管科技業在近期出現裁員 ，但這些領域的遠距離工作機會，在過去一年中仍保持穩定增長。

如果你想找一份高薪遠距工作，弗拉納建議，搭配各種不同的關鍵字來加快你的搜索，像是將「在家工作」、「虛擬」、「遠端辦公」或「靈活」等關鍵字，搭配像是「虛擬專案經理」等相關職位或技能關鍵字來進行搜尋。

你同時還需要更新你的技術能力；弗拉納表示，遠距離雇主希望能聘請到可以「快速適應」像是人工智慧 工具或新數據分析軟體等新技術，並且可以利用這些工具有效工作的人；她建議，上網學習這些不同工具的使用方法，甚至可以考慮考取證書。