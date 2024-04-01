雇主送錢卻不要 401(k)計畫三分之一員工犯這個錯誤

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401(k)帳戶是企業提供員工的退休 福利計畫，除了員工的供款，部分雇主也會加碼，存入員工年薪的3%至6%，稱為Match（匹配）。舉例來說，若員工年薪10萬元，而雇主選擇100% Match、上限5%，就等於每年多送給員工5000元。

投資 網站Motley Fool報導，有太多美國人沒有利用雇主提供的Ｍatch拿好拿滿，而讓錢白白流失。據理財網站Magnify Money在2021年的調查顯示，17%有雇主提供退休福利的員工沒有參加401(k)計畫，而在參加者中，有12%因未存到公司Ｍatch的比率，而無法拿到全額。

此外，投資管理公司「先峰領航」（Vanguard）調查發現，48%的401(k)參與者存入的超過公司Ｍatch的供款要求，18%的人正好可獲得全額的Ｍatch；而其餘34%，不是未供款，便是有供款但未達公司Ｍatch的比率。

最近一項針對已婚夫妻的調查也發現了類似的結果，顯示24%已婚夫妻所申報的401(k)供款未達雇主的Match全部金額，導致平均每年損失682元。

未充分利用雇主Match的福利，等於拒絕了401(k)帳戶中免費送上門的錢。以年薪10萬元為例，若雇主的100% Match上限為5%，但員工只選擇存入薪資的3%，等於每年平白損失2000元。此外，向401(k)帳戶供款可以抵稅，同樣例子中，如果存滿公司Match的比率，還可多享有2000元的抵稅額。

問題主要根源在於401(k)計畫中一項備受肯定的改革：將新員工自動納入，顯著提高了計畫參與率。據資產管理公司富達（Fidelity）的數據，2023年，企業為員工401（k）帳戶的平均Match比率為薪資的4.7%，然而自動加入計畫平均設定的供款比率為4.1%。

新員工自動納入401(k)計畫確實代表一種進步，確保美國勞工為退休做好財務準備。不過，資料顯示多數自動加入401(k)計畫的員工供款比率為2%或3%，代表他們並未存滿足夠的錢，以充分利用雇主提供的Match福利。

其他原因還包括，許多人無力從薪資中提撥5%或6%存入401(k)帳戶，而部分人則是更願意將錢存入個人退休帳戶（IRA）。個人退休帳戶可透過銀行、投資公司或經紀人開設，對投資有更多的掌控權，因此有些人更偏好IRA而非401(k)。