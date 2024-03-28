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這5種人 62歲就應領社安金

編譯周靜芝 / 即時報導
一般原則下，延後領取社安金較為有利，但有些人可能更適合在符合資格後立即申請。(美聯社)
一般原則下，延後領取社安金較為有利，但有些人可能更適合在符合資格後立即申請。(美聯社)

一般原則下，延後領取社安金較為有利，但有些人可能更適合在符合資格後立即申請。理財網站GoBankingRates採訪兩位社會福利專家湯普森（Kevin Thompson）與柯內爾（Greg Corneille），他們指出以下這五種人應盡早在62歲就領社安金。

1. 健康狀況不佳或預期壽命不長

2021年的最新數據顯示，美國男性平均壽命為73.2歲，女性為79.1歲。但如果健康狀況不佳或預期自己壽命不長，可能希望盡快開始領取社安金，這樣便能在當下最需要的時候及早享有社會福利。

2. 配偶年齡相差5歲以上

湯普森表示，配偶年齡有一段差距的情況下，年紀較長的配偶在70歲申請領取最高金額社安金時，較年輕的一方可考慮提前領取社安金。如此下來，增加的社安金日後將讓健在的配偶受益；雖然年輕的一方提前領取社安金，金額會略減，但與完全不領相比，可以多領幾年。

即使與配偶都健在，年長的一方也可提前開始領取社安金，以補貼家計，直到另一方也滿70歲。

3. 無法負擔生活費用

如果不領社安金就無法負擔生活費用，那麼可考慮在62歲時申請，或至少在完全退休年齡之前領取。雖然金額會有所減少，但在情況危急下，錢少總比沒有好。

4. 家有特殊需求或殘障成年子女

身為有特殊需求成年子女的父母，如果子女有資格領取社會安全生活補助金（SSI），那麼提前領取社安金可能更有意義。

理財規畫師柯內爾指出，這類父母在規畫個人社會安全福利時，面臨特殊考量。在62歲開始領取社安金，可為家庭提供更高的保障，尤其是成年子女依據父母的工作資歷也可開始享有殘障福利。

5. 認為社會福利體系瀕臨崩潰

數十年來，人們不斷議論社會福利體系已到生死關頭；許多人認為，在他們達到可開始領取社安金的年齡前，也就是完全退休年齡前，社安體制可能就已崩潰。不論這種說法是否成真，提前領取社安金都能讓晚年生活獲得一些必要的安全感。

社安金 社會安全福利 退休

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