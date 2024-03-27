用這3方法 提高你的退稅

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對多數人來說，報稅 季讓人想到的是在桌前重新檢視薪資單與財務處理的苦差事。不過，對某些人來說，等待他們的是退稅 「獎勵」。美國廣播公司（ABC）訪問了理財顧問，他們指出，退稅的可能與金額多寡，取決於報稅時所用三個的方法。

1. 選擇個人適合的扣除額

每位納稅人都有機會利用標準扣除額（deduction），該扣除額可將申報人的應納稅收入減去一定數額。今年，單身申報者的標準扣除額為1萬4600元，已婚聯合申報夫婦可扣除2萬9200元。

此外，如果允許列舉扣除的總金額超過了標準扣除額，納稅人也可選擇列舉扣除。國稅局（IRS）網站稱，慈善捐款、賭博損失與抵押貸款利息，都屬於可列舉扣除的支出。

金融諮詢顧問懷特（Dan White）表示，川普在2017年頒布的稅制改革中擴大了標準扣除額，使這一申報方式成為多數納稅人首選。

不過，懷特指出，選擇列舉扣除的納稅人應在同一年度內申報所有符合條件的支出，最大限度地增加可扣除的總金額。

2. 善用抵稅

只關注扣除額可能會忽略另一個節稅來源：抵稅（tax credits）。例如，申報人可以再次利用「降低通膨法案」（Inflation Reduction Act）中的電動車稅收抵免。

如果購買了符合條件的車輛，且年收入低於15 萬元，就可獲得最高7500元的電動車稅收抵免。由於抵免不可退稅，申報人從中獲得的收益不能超過應繳納的稅款。

國稅局頒布的另一項抵稅是允許屋主提升住宅能源效率，該政策今年擴大實施，利用該項抵免的納稅人可獲得裝修費用約30%的退稅。

家有17歲以下受撫養人的納稅人，每個孩子最多可獲得2000元的兒童稅收抵免。

3. 向退休 帳戶供款

實現節稅的另一個萬無一失方法是向退休帳戶供款，且現在開始還為時不晚。401(k) 與傳統個人退休帳戶（IRA）等帳戶的供款均可抵稅。

在4月15日報稅截止前，這些供款將計入上一年度的扣除額。金融顧問考克斯（James Cox ）指出，可以拿出一筆錢存入自己的IRA，同時能少繳一點稅，可說是「雙重福利」。