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退休住郵輪1年 比住這10州便宜

編譯莊瑞萌／即時報導
郵輪。Image by Toni Paul from Pixabay
郵輪。Image by Toni Paul from Pixabay

以目前住屋及醫療成本計算，民眾退休後若在郵輪度過一年，費用會低於在康州等10個州住上一年的花費。

對於即將退休的人來說，聽到住在郵輪的生活支出，比住在家裡的費用還低一定會感到不可思議。在評估退休負擔能力時，金融專家不僅會考慮居住成本，還會考慮醫療健保成本。旅行社The Cruise Web經常看到有人在郵輪上生活一年以上以便節省費用。不過，值得注意的是，在船上度過一年的成本與完全在海上居住所需幾百萬費用仍有巨大不同，所以在船上短期居住，對退休人士可以達到節省費用的目的。這種被稱為「退休海上生活」(retire-at-sea)趨勢是郵輪行程愈來愈長的副產品，因為部分旅程長達兩個月以上。

以退休生活25年計算，退休成本最高的州，其費用都超過百萬元門檻。例如在康州的退休費用約需110萬元，相當於每年要花費4萬4千元，反觀住在郵輪一年最少只需3萬2000元。紐約、加州、麻州、華盛頓、馬里蘭、夏威夷、康州、阿拉斯加、新澤西與科羅拉多是排名前十名的最昂貴退休州。

在船上生活最主要的經濟吸引力是郵輪公司會提供的一站式服務，其中包含住宿、食物和餐飲、娛樂與活動，甚至足夠的基本醫療照護，另一項吸引人的好處則是能與他人共度時光。國際郵輪協會(Cruise Lines International Association)報告指出，在2018年2850萬名郵輪旅客中，逾半年齡都超過50歲。

不過，從經濟角度來說，在愛阿華州、德拉瓦、西維吉尼亞、密蘇里與密西西比等州，民眾依舊可以很輕鬆地找到繼續留在陸地上安享晚年的理由，因為這些州的生活成本最平價。即使愛阿華州缺少海景，但當地廣闊且寧靜的鄉村風光，完全能彌補這一點不足。

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