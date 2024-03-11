誰有資格領？簡介社安局的5種福利

提到社會安全（Social Security）福利，多數人想到的是在職場生涯結束後，有資格領取的退休福利；但另有四種社會安全福利，如果符合標準，不必等到退休也有資格領取。(路透)

提到社會安全（Social Security）福利，多數人想到的是在職場生涯結束後，有資格領取的退休 福利；但另有四種社會安全福利 ，如果符合標準，不必等到退休也有資格領取。以下是社安局提供的五種福利以及申領資格簡介：

1. 退休福利

多數人提及社會安全福利時指的便是退休福利。要有資格領取社安金支票，必須工作夠長時間，獲得40個積分。2024年，一個積分的定義是1730元的收入，每年最多可獲得4個積分；過往獲得積分的門檻較低，日後可能會逐漸提高。不過，即使是許多兼職者，收入也足以申請這項福利。在年滿62歲時，就有資格申請。

2. 配偶福利

配偶福利提供給符合社安金申領條件者的配偶，無論配偶是否曾經工作過。符合條件者的離婚配偶也可以申請這項福利，只要婚姻至少持續10年，且未再婚；即使可領退休福利的勞工 本人再婚，也不會取消其離婚配偶申請這項福利的資格。

如果配偶自己也有資格領取退休福利，且金額大於可領取的配偶福利，便可能無法領取配偶福利。這種情形下，社安局會發給個人的退休福利，而不是配偶福利。

如果有資格領取社安金的退休福利與配偶福利，而配偶福利金額較大時，政府將支付退休福利與部分配偶福利，讓領到的支票總額等於配偶福利金額。

3. 子女福利

社安局還會對符合條件退休勞工所撫養的子女支付福利金，前提是，退休勞工須已在領取社安金。此外，子女年齡必須小於18歲，如果仍是中學的全日制學生，則年齡必須在18至19歲間。年滿18歲的子女如在22歲前發生殘障，也有資格領取這項福利。

4. 殘障福利

社安金的殘障福利是為因殘障而無法從事原工作或任何其他工作、符合條件的勞工所提供的。通常需要獲得至少40個積分才有資格領取，其中20個積分必須是在殘障發生前10年內取得；不過，一些年輕的勞工也可能只需較少的積分即符合資格。

希望申領殘障福利者還須符合社安局對殘障的定義。殘障勞工的配偶、離婚配偶與撫養的子女也有資格領取這項福利。

5. 遺屬福利

獲得至少40個積分的已故勞工家屬可領取社安金的遺屬福利。年輕早逝的勞工，即使尚未獲得40個積分，家屬仍有資格申領，其中包括配偶、離婚配偶、子女與受撫養的父母。