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如何提防愛情詐騙 避免人財兩失

編譯周靜芝 / 即時報導
去年，聯邦貿易委員會（Federal Trade Commission, FTC）收到超過6萬4000份民眾投訴遭愛情詐騙（romance scam）的報告，財務損失高達11.4億元。美聯社
去年，聯邦貿易委員會（Federal Trade Commission, FTC）收到超過6萬4000份民眾投訴遭愛情詐騙（romance scam）的報告，財務損失高達11.4億元。美聯社

去年，聯邦貿易委員會（Federal Trade Commission, FTC）收到超過6萬4000份民眾投訴遭愛情詐騙（romance scam）的報告，財務損失高達11.4億元。FTC行銷實務助理總監麥克遜（Will Maxson）表示，愛情詐騙通常以孤獨寂寞者為目標，開始只是簡單的聊天，後來突然轉變為曖昧的對話；一個關鍵的表現是，當某一方表示因生活中發生一些事故需要幫助時，就會開始索取金錢。

FTC指出，騙子慣常用的謊言包括自己或身邊的親友生病、受傷或坐牢；另一種則是「我可以教你如何投資」。如果想保護自己或家人免受愛情詐騙，以下是一些專家的建議：

知道如何辨識愛情詐騙

70歲的克萊娜特（Kate Kleinart）根據自己的親身經歷，建議人們對以下情況保持警惕：臉書（Facebook）上長得特別俊俏的新朋友、要求下載WhatsApp相互聯繫、企圖讓你與朋友家人疏遠，或突如其來的浪漫告白。

她說，如果看到一個非常英俊的大頭貼，最好讓身邊年輕的孩子、孫子、姪女或外甥幫忙進行「反向圖片搜索」（reverse-image search）或照片辨識（identify the photo）。

克萊娜特看到的照片中男子是位來自西班牙的整形外科醫生，他的照片遭人盜用。她說，最讓她傷心的不是被騙走數千元，而是以為自己找到真愛。

經常談論相關騙局

提高防騙意識的最好方法之一就是談論它們，專家建議家人在日常生活中可多談論這類騙局。

騙子的慣用手法是讓受害者覺得他們需要立即採取行動，這讓他們更容易受騙上當，如果沒有壓力，故事可能看起來並不真實；如果與家人談論詐騙事件，切記強調此一詐騙手段。

在進行這類較複雜的對話時，最好以提供訊息的方式，而非權威的語氣，尤其是面對年長的家人；因為父母或祖父母多半人生閱歷豐富，如果在談話中一味灌輸自己的想法，可能無法達到最佳效果。

知道如何舉報騙局

如果自己或家人成為愛情詐騙受害者，最好勇於舉報，FTC網站可提供這類服務。

投資 臉書 WhatsApp

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