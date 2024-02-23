花60元創辦折扣軟體公司 14年後業績達8000萬

App Sumo網站首頁。圖取自App Sumo網站

應用程式App Sumo創辦人兼執行長凱根(Noah Kagan)，14年前僅花60元創辦折扣軟體公司，如今業績已達8000萬元，因此最近將個人成功經驗集結成書：「一周時間締造百萬」(Million Dollar Weekend，暫譯)並分享成功之道。

根據CNBC報導，現年41歲的凱根於2010年，僅花數天時間創建App Sumo，成功創業的關鍵在於果斷付諸行動。

凱根當時想要複製MacHeist(專為蘋果用戶提供的折扣軟體網站)，為個人電腦(PC)也提供類似服務，於是凱根瞄準社群新聞平台Reddit大受歡迎的網路相簿Imgur，向創辦人寄發一封電子郵件，提出依產品銷售所得比例，換取在Imgur平台推廣的機會。

接著聯繫Reddit創辦人，詢問是否可在該網站免費宣傳後，對方回答簡單俐落：「為何不行？」凱根回憶當時表示：「我們的用戶喜歡Imgur，他們很高興獲得折扣優惠。」

於是凱根向巴基斯坦的軟體開發商支付48元，設計擁有PayPal付款功能的網站，再花12元購買一個網域，整個創業過程費時一周，成本僅60元。

凱根建議創業者也可複製他的模式並歸納三大重點：

一、現學現賣

多數人創業前總是花時間累積專業知識，但凱根認為是浪費時間：「你必須從今天行動，不能一直看影片。」

凱根在著作中寫道，成功的企業家「首先採取行動，獲得真實的回饋並從中學習，比從書籍或課程學習的收穫更有一百萬倍價值，而且還更快！」

二、培養邀請的技巧

凱根認為想要創業成功，提出邀請至關重要：「邀請某人成為客戶、邀請某人成為合作夥伴、邀請某人回饋意見。」

但多數人擔心遭到拒絕，凱根建議先做好心理準備：「被拒絕感覺很糟，所以我設定至少被拒絕20次。」

而且習慣被拒絕後，被拒絕就不再重要，凱根表示：「我坦然接受被拒絕的事實並將拒絕視為一場遊戲，而非對我個人價值的打擊。」

三、找出別人願付錢解決的問題

凱根強調：「最重要的是找到解決問題的事業，大家樂於付錢來解決問題。」一旦找到了，就要加倍努力投入。