遠距上班不需大學文憑 這工作年薪可達20萬

示意圖。Image by cambridge Finance from Pixabay

毋須大學文憑、在舒適的家裡工作，就可以每年賺取超過20萬元收入，世間有這樣的好康工作？有的，只要您願意計算數字，對數字敏感度高者更佳。

根據頂尖招聘網站Indeed最新的年度「最佳職位」排名榜，信貸員(Loan officer)是排名第二的「好工」，主要是不少行業對相關熟練專業人士的需求不斷增加，繼而拉高薪酬所致。

信貸員主要是協助個人及企業申請貸款 、評估貸款人的財務文件及幫助完成申請。

Indeed 的研究發現，信貸員平均年收入19萬2339 元，工作地點也有極大彈性。Indeed的資料庫內，信貸員的職位清單中，最少有75%可以在家中遠距離工作，又或在家裡與到公司以混合模式上班。

Indeed 全球企業傳播副總裁多布羅斯基(Scott Dobroski) 表示，近幾個月來，隨著房地產 、教育、零售及電子商務等行業，陸續感受到通膨及房地產市場緊縮的壓力，對信貸員的服務需求正不斷增加。

他指出，儘管擔心經濟衰退，銀行或會收緊貸款標準，然而抵押貸款的需求仍然很高，對貸款的需求將永遠存在，即使它有所起伏，也是如此。

Indeed表示，要作為信貸員，必須年滿18歲，擁有高中文憑或GED。在成為執業信貸員前，必須找到雇主(例如銀行或信用合作社)雇用您，並為您的執照做擔保。

大多數信貸員的佣金為貸款總額的0.2%至2%，例如若成功完成一筆50萬元貸款，可獲得1% 佣金，即5000元。

成為信貸員的主要流程，因各州不同而異，但一般來說包括以下步驟︰

首先在「全國多州執照系統及註冊處 」(NMLS) 註冊；之後參加聯邦法例、規則、貸款標準及職業操守等課程；通過州或聯邦的執照考試，在取得執照後找雇主做擔保人。

路州一名現職信貸員格洛弗(Ciara Glover) 就以過人身份表示，其實在完成課程後，大多數公司都會願意聘請作為「受訓信貸員」，開始熟悉抵押貸款流程的各個方面，毋需直接起草或提供貸款計畫。