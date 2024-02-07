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社媒新趨勢 節儉大聲說出來

編譯周靜芝 / 即時報導
Image by AzamKamolov from Pixabay
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幾年前，社群媒體經常是年輕人炫富的地方，他們秀出購買的奢侈品，吹噓自己的經歷；如今，與金錢有關的貼文卻有了180度轉變。據抖音（TikTok）與其他社群媒體用戶指出，現在人們開始謙虛起來、甚至標榜節儉，並以此為榮。

福斯財經網報導稱，此一日益風行的新趨勢被稱為「節儉大聲說出來」（或譯大聲預算，loud budgeting），對Z世代而言，在衡諸個人財務現實，這樣的作法並不丟人。例如抖音的一些網友指出，他們不敢出去吃飯，不敢買新衣（只買二手貨），每個月在付完房租、車貸與信用卡帳單後，便沒有多餘的現金可花。

2023年底，作家兼喜劇演員巴特爾（Lukas Battle）率先在抖音提出「節儉大聲說出來」的概念，他說，這不是「我沒有預算」，而是「我不想花錢」。舊金山信用卡網站CardRates理財專家桑德伯格（Erica Sandberg）表示，「節儉大聲說出來」是一種生活哲學，也是一種實用主義；基本上，就是坦白說出個人財務狀況，以及過著量入為出的生活。

桑德伯格說，人們不再虛榮充闊，也不再炫耀一些其實消費不起的物品，而是在考量個人預算下，更誠實地過日子。桑德伯格在接受採訪時表示，他認為人們已經厭倦為營造個人形象而不停炫富，因為他們知道要擁有這些無異癡人說夢或空中樓閣。

密西根州奧本山（Auburn Hills）的財務規劃師埃克爾絲（Jaime Eckels）表示，「節儉大聲說出來」的興起再次證明，有財務目標並為實現它而做出犧牲，沒有什麼不對。她說，在高利率、高通膨與學貸償還重啟之際，許多Z世代很難存錢。

埃克爾絲說，許多Z世代多數時候都被社群媒體那些展示奢侈品與豪華體驗的網紅所誘惑。她指出，拜社群媒體之力，如今許多人同意並支持這樣的觀點：與其為和周遭人比排場而備感壓力，不如老實說「我就是買不起，沒關係」。

社群媒體 預算 抖音

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