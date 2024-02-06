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尋找遠距工作者 國際公司大幅增雇美國員工

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尋找遠距工作者 國際公司大幅增雇美國員工

編譯周靜芝 / 即時報導
Photo by Thought Catalog on Unsplash
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消費者新聞與商業頻道（CNBC）報導，如今在美國想找份遠距工作越來越難，但查詢海外的公司找到在家工作職位或許要容易些。

根據人力資源平台Deel發布的「全球招聘狀況報告」（State of Global Hiring Report）指出，去年國際公司聘用的美國員工數量增加了62%。該報告分析了Deel客戶與約聘員工、全職員工所簽訂的30萬份合約，其中約85%是遠距職位。

美國員工最有可能被英國、加拿大、法國、新加坡澳洲的公司聘用。Deel執行長博亞齊茲（Alex Bouaziz）表示，美國員工應聘總部設在海外的遠距職位的人數急遽增加，這應與國內這類工作的減少有關。他指出，許多人拒絕返回辦公室上班的要求，辭職轉而從事遠距工作。

有獨特、高度需求技能的員工受國際公司歡迎

博亞齊茲指出，全球企業都想挖掘美國的人才市場，因為規模龐大，且孕育出一些世界上最具影響力的公司。國際企業希望借助更多的美國人才，有助把偉大企業的文化帶到他們的國家。

為國際企業遠距工作的美國人多居住在舊金山、紐約、芝加哥、奧斯汀與邁阿密。博亞齊茲說，這些高知識員工在產品、成長和銷售上擁有獨特技能，最常見的工作包括研究、銷售、軟體工程、內容與產品。透過Deel簽訂合約的美國員工中，約有半數是在25至34歲；18%在35至44歲，25%在45歲或以上。

遠距工作的優缺點

為國際公司遠距工作並不像在家工作那麼簡單。博亞齊茲說，除了要考慮稅收與遵守不同人資規範等問題外，時差也很重要。如果一名加州人任職歐洲的公司，便得適應較早開始的工作時間。

公司員工人力分布也有相當關係：你是海外公司唯一聘用的美國人，還是美國境內團隊的一員？是在家工作，還是去衛星辦公室（satellite office）？整個團隊的工作時間是否相同，還是只有部分重疊？

此外，在文化差異上，小至節假日、大至溝通都有影響。博亞齊茲表示，克服文化差異可能帶來極大壓力，需具備適應能力；但這並不難，只要理解並接受規範，在考慮所有問題後努力工作即可。

有興趣在國際公司找到遠距工作者，可從LinkedIn等求職網站開始，挑選「全球」遠距工作。另一個平台是Otta，它列舉出國際新創與熱門企業的職位，這些公司更可能提供彈性的遠距工作。

新加坡 加州 澳洲

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