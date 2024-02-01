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不花分文販售照片濾鏡軟體 這對夫妻去年賺2600萬元

記者胡玉立／即時報導
Image by StockSnap from Pixabay
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自由攝影師泰莎·巴頓 (Tessa Barton) 和軟體工程師丈夫科爾·赫爾曼 (Cole Herrmann) 2017年住在紐約只有250平方呎的單間公寓裡；透過在社群媒體貼出他們的居家生活空間照片來吸引追隨者，這對夫婦很快發現，巴頓的美學可以封裝成預製的照片濾鏡軟體，對外販售。2018年，這對創辦人將構想落實，成立了Tezza公司；去年公司銷售額已達2650萬元。

這對夫婦早期創業歷程，舉步維艱，後來巴頓明白，她的社群媒體追隨者不僅喜歡她拍攝的照片內容，還喜歡這些照片的模樣。而且他們並不需要花俏的相機或編輯程式，就可以讓自己的生活照看起來很值得展示在Instagram等社群媒體上。

於是，憑藉他們的二手相機和編輯工具，這對夫婦沒有多花一分錢，就創建了一套可以在Adobe Lightroom買到的預製濾鏡。

在Lightroom銷售濾鏡15個月後，2018年6月巴頓和赫爾曼推出Tezza應用程序；該應用程序採用亮紅色的粗字體，很快從競爭對手中脫穎而出。

現在，Tezza已是一家總部位於洛杉磯的公司，專門生產拼貼組件、服裝和他們最知名的照片編輯應用程序。根據CNBC Make It 查閱的文件，這對夫婦擔任聯合執行長的Tezza公司，去年銷售額為2650萬元。

兩位創辦人表示，Tezza成立以來幾乎一直獲利，這得益於它精簡的商業模式。儘管製作出這些照片編輯功能非常耗時，但一旦完成，就會帶來相當的被動收入，也可以讓他倆有更多時間和資金來創建出更多功能，並將Tezza進一步擴展為更具規模的生活品牌。

巴頓說：「在社群媒體裡，人們會告訴你他們喜歡什麼、不喜歡什麼；然後你就可以不斷精益求精，並且得以在推出新東西時，擺脫恐懼。」

社群媒體 洛杉磯

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