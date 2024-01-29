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5跡象 你理財比一般美國人精明

編譯周靜芝 / 即時報導
Image by Photo Mix from Pixabay
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聰明理財並沒有什麼神奇的公式，主要是靠計畫、常識、決心與數學。理財網站Go Banking Rates列舉以下5個跡象，讓每個人可檢視自己在理財上是否比一般人更精明？是否走在正確的道路上？

1. 追求最高利率

要找到利率條件最好的儲蓄帳戶不需要花費太多力氣，只需上網搜索一下，就能獲得所需的全部信息。即使如此，許多美國消費者還是安於低至0.01%的年收益率（APY），未積極行動追求可獲得高於5.0%的年收益率。

2. 花時間訂計畫、編預算

編訂財務計畫與每月預算，是聰明理財者最重要的兩個特點。財務計畫應包括長期與短期目標，從休閒活動、投資目標到重大採購（例如購屋或購車）。相較之下，每月預算則是以目前的生活開支與日常用品為主。

3. 遠離不必要的債務

聰明理財者有個共同點，就是他們不會讓自己陷入無力償還的債務裡。通往財務毀滅之路的起點，往往是刷爆信用卡來購買自己原本無法負擔的東西。

4. 開闢其他收入來源

最常見的累積財富方法之一，是將一定比率的收入用於投資，例如股票、債券、共同基金和房地產。此外，還可透過兼職工作與副業賺取額外收入，將空閒時間轉化為財富來源。

5. 錢不浪費在衝動購物或奢侈品上

聰明理財者不會做的事，包括浪費金錢與累積債務。美國人平均每年在非必需品上花費1.8萬元，消費者平均每年花費近3,800元在衝動購物上，而這些錢原本是可省下的。

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