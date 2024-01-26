退休夫婦領社安金 一定要知道的3件事

退休族每個月領取社安金金額多少，是以職場工作薪酬最高的35年收入計算。勞工的配偶屆滿62歲時，便可根據另一半的收入紀錄申領社安金。(路透)

屆臨退休 或已退休夫妻規畫財務時，對於社安金 配偶福利 要注意3大要點：

社安金配偶福利(spousal benefits)如何計算

退休族每個月領取社安金金額多少，是以職場工作薪酬最高的35年收入計算。勞工的配偶屆滿62歲時，便可根據另一半的收入紀錄申領社安金。任何年齡的配偶如果有16歲以下兒童要照顧，或者配偶本身有身心障礙，也都可以申領社安金。

配偶達到完全退休年齡時，就可申請另一半社安金金額50%的配偶福利。舉例來說，某名勞工屆滿完全退休年臨時每月可拿2000元社安金，妻子的配偶福利最高可拿1000元，金額根據妻子提出申領時的年齡而訂。

提早或延後申領配偶福利有何影響

社安金並不一定要等到屆滿完全退休年齡(full retirement age，FRA)才申領，年滿62歲就可以提早申請，只不過金額會比完全退休年齡時領取少30%或35%，也可延到70歲才領社安金，福利可多拿8%。完全退休年齡為66歲或67歲，視出生年份而定。

雖然超過完全退休年齡才申領社安金通常有福利增加的好處，但延後申領的增加福利並不適用於配偶福利。

如果配偶過世又會如何

如果在另一半過世之後申領社安金配偶福利，社會安全局(Social Security Administration，SSA)將轉換成遺屬福利(survivors benefits)。遺屬福利有資格最多可領取另一半社安金福利100%，包括另一半過世之前延後申領社安金的增加福利。喪偶者屆滿60歲就可申請遺屬福利，喪偶者若有身心障礙且年滿50歲也可提出申請。不過，在某些情況下，喪偶者如果尚未達到完全退休年齡，拿到的遺屬福利將會縮水。

配偶福利與遺屬福利並不會同時發放，只能領取金額較高的其中之一。由於配偶福利最多只能拿另一半社安金全額的50%，遺屬福利通常可以領取較多金額。