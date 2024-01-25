年薪可破10萬 目前需求最熱的遠距工作不是科技

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CNBC報導指出，全球疫情 結束，但居家工作仍方興未艾，目前就業 市場需求最多的居家工作並非科技業而是會計，年薪可達10萬元以上。

求職網站Flex Jobs最佳遠距工作年度排名榜首正是會計師，顯示近來金融、醫療保健和公務部門等對於財務業務的需求擴大，偏偏嬰兒潮世代退休加上擁有會計專業人才急劇減少，國內會計師出現嚴重人才荒，企業不得不妥協改用居家上班或兼職會計師來彌補人力。

根據CNBC統計，Zip Recruiter招募居家會計師職缺占比從2019年8%一口氣增加至2023年20%；聯邦勞工統計局(Bureau of Labor Statistics)也表示未來十年會計師職缺預計增加至少4%，每年新增逾1萬5000個職缺，而且多數需要擁有會計相關科系的學士學歷或會計特定領域證照的專業會計師。

根據Zip Recruiter資料，國內會計人才平均年薪約6萬8000元，但經驗豐富的會計師年薪可從15萬至20萬元起跳。

Zip Recruiter首席經濟學家波拉克(Julia Pollak)向CNBC記者表示：「目前一位合格且優秀的會計師的重要性，遠超過以往任何時候，因為企業面臨財務和聲譽風險，所以各行各業都有會計業務需求。」她並補充說：「涉及諸多法規，企業承擔不起搞砸的法律責任。」

Flex Jobs首席專家法納(Toni Frana)表示，會計師核心業務就是管理財務報表、分析數據、納稅申報等皆可輕易在家完成，因此「長期以來會計即被視為」最適合居家工作的行業，而且預估今年報稅季之前，居家會計師職缺會進一步增加。

雖然彭博社去年報導，全球四大會計師事務所：畢馬威(KPMG)、普華永道(PWC)、安永(EY)和德勤(Deloitte)出現裁員 潮，有數千人丟掉飯碗，但其實裁員情況鮮少發生。

波拉克指出：「會計師是公司非常有價值的員工，被解僱的風險非常低。會計師是核心圈最值得信賴的一分子，能看到公司內部所有藏汙納垢，並協助公司擺脫困境，這是一份非常重要且穩定的工作。」