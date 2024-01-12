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4因素影響你今年領多少社安金

記者顏伶如／即時報導
領取社安金的退休族，2024年有四大因素將影響支票金額，包括年度生活成本調整、紅藍卡B部分保費增加、可能將面臨收入測試，以及領取福利可能要繳聯邦所得稅。(路透)
領取社安金的退休族，2024年有四大因素將影響支票金額，包括年度生活成本調整、紅藍卡B部分保費增加、可能將面臨收入測試，以及領取福利可能要繳聯邦所得稅。(路透)

領取社安金退休族，2024年有四大因素將影響支票金額，包括年度生活成本調整、紅藍卡B部分保費增加、可能將面臨收入測試，以及領取福利可能要繳聯邦所得稅。

＊生活成本調整(cost-of-living adjustment，COLA)3.2%

年度生活成本調整從1月開始，社會安全局(Social Security Administration，SSA)指出，退休族每個月平均可以多領50元；退休勞工2023年每月領取社安金支票金額平均為1848元，2024年將提高到1907元。

＊紅藍卡(Medicare)B部分(Part B)看診保險保費增加

紅藍卡B部分保費通常每月直接從社安金扣除，保費在2023年為每月164.90元，在2024年調高為174.70元。根據「收入相關每月金額調整」(income-related monthly adjustment amounts，IRMAA)規定，高收入民眾繳交保費金額也將較多。

＊可能面臨收入測試(earnings test)

62歲以上但尚未屆滿完全退休年齡的人，申請社安金拿到福利的金額縮水，倘若仍在職場工作，收入超過某個門檻，則可能面臨退休收入測試。2023年收入測試豁免額度為2萬1240元，2024年將調整為2萬2320元，超過豁免額度的薪水每2元將有1元社安金被扣留，直到屆滿完全退休年齡，扣留金額才會發放。

＊社安金福利收入可能要繳稅

社安金福利可能要繳聯邦所得稅，稅率則以綜合收入總額而訂，計算方式是把社安金福利半數加上調整後總收入(adjusted gross income，AGI)以及非應稅利息(nontaxable interest)。

單獨報稅者個人綜合收入在2萬5000元至3萬4000元之間，社安金福利最多50%可能要繳稅，夫妻合併報稅綜合收入在3萬2000元至4萬4000元之間，社安金福利最多85%可能要繳稅。

社安金 福利 退休

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