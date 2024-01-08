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啥都不用做 他今年光微軟股息就拿十億

編譯周靜芝 / 即時報導
前微軟執行長史蒂夫·巴爾默（Steve Ballmer）。路透
前微軟執行長史蒂夫·巴爾默（Steve Ballmer）。路透

對多數人來說，被動收入（passive income）指的是只需付出極少努力就能賺取一筆額外之財，以補充主要收入來源；而對前微軟執行長史蒂夫·巴爾默（Steve Ballmer）來說，這筆錢的金額高達10億元。

巴爾默是世界第六大富豪，今年他可從微軟獲得10億元的股息。微軟先前宣布將每季股息提高到每股75分，亦即每年每股3元。

巴爾默在2014年最後一次披露持股情況，儘管已經調整持有的部分微軟股票，但數量仍多達3.332億股，佔全部股份4%。因此，今年他將可獲得近10億元的股息，而這僅是股票的分紅，無關微軟股價表現。

針對CNN報導的數字，巴爾默未做出回應。當然，這項前提是微軟董事會不會削減股息；不過，削減股息幾乎不太可能發生。自2003年微軟開始向股東配息以來，數額只增不減。

不僅是巴爾默個人荷包大豐收，山姆大叔也將同樣獲益匪淺。據非營利新聞組織ProPublica報導，巴爾默在2018年向國稅局申報了6.56億元的股息收入，他或許被課徵20%的稅，這適用於年收入50萬元或以上的個人。這代表他為分得的微軟股息支付了近2億元稅款。

巴爾默並非唯一從配息股票中賺得鉢滿盆滿的人。根據華爾街日報分析，股神巴菲特（Warren Buffet）的波克夏·海瑟威公司（Berkshire Hathaway）今年將獲得60 億元股息，配息股票包括雪佛龍汽車、美國銀行、蘋果、可口可樂、亨氏食品與美國運通。

微軟 可口可樂 波克夏

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