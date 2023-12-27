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小企業主2024年該注意的新規

編譯周靜芝 / 即時報導
2021年通過的「企業透明法」其中一項規定為小企業自2024年起，須向財政部「金融犯罪執法中心」登記。圖為清晨的陽光照在緬因州巴港大街上的商店。美聯社
2021年通過的「企業透明法」其中一項規定為小企業自2024年起，須向財政部「金融犯罪執法中心」登記。圖為清晨的陽光照在緬因州巴港大街上的商店。美聯社

2024年將屆，根據美聯社報導，以下這幾項法規是小企業主應多加留意的：

1. 向「金融犯罪執法中心」登記

2021年通過的「企業透明法」（Corporate Transparency Act）其中一項規定為小企業自2024年起，須向財政部「金融犯罪執法中心」（Financial Crimes Enforcement Network, FinCEN）登記。

財政部長葉倫表示，該法案旨在深入掌握空殼公司，打擊犯罪分子、有組織犯罪集團和其他非法行為者透過金融體系隱藏身份與洗錢的企圖。

員工人數超過20人、營業額超過500萬元的企業可以豁免申報，這樣一來，估計有3200萬家小企業無法得到豁免。這些企業的所有人與股東必須向FinCEN登記個人資料，例如有照片的身份證件與住家住址。

2. 薪資與加班費

2024年將有20多個州提高最低工資。同樣值得注意的是，勞工部在8月份宣布了一項擬議中的規定，將使360萬名工人獲得加班資格。該擬議的法規要求雇主向從事行政、管理和專業工作但周薪低於1,059元或全職員工年薪低於5萬5,068元者支付加班費，高於過去的薪資門檻3萬5,568元。

小企業與創業委員會（Small Business & Entrepreneurship Council）主席兼執行長克瑞根（Karen Kerrigan）表示，她預估該規定推出後將面臨法律挑戰，因為提高門檻將對眾多企業產生重大影響。公開徵求意見期已於11月7日結束，因此勞工部可能會在2024年的任何時間公布正式法規。

3. 暫緩申報600元以上的數位支付轉帳

國稅局在11月再次延後了一項措施，即透過第三方平台（如Venmo和 Zelle等支付應用程式與線上市場）支付超過600元的款項必須申報。

這項措施是「美國救援法案」（American Rescue Act）的一部分，去年曾延後，但定於2023納稅年度生效。現在，國稅局表示，企業在2023年也不必申報這些收入。國稅局計畫將2024納稅年度的申報門檻定為5,000元，作為最終實施600元申報門檻的階段性措施。

勞工部 國稅局 財政部

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